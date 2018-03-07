Доллар замахнулся на 57

Москва, , 07:16 — REGNUM Торги на внутреннем валютном рынке открылись 6 марта ростом по курсам доллара и евро. На фоне снижения нефтяных котировок курс доллара подрос до 56,67 рубля, курс евро — до 69,92 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Ослабление рубля длилось около трёх часов.

Возобновившееся падение курса доллара на Форекс и повышение цен на нефть изменили направление курса рубля на несколько часов. Во время повышения цен на Brent c $65,28 до $66,12 рубль сумел обновить сессионный максимум против американской валюты на 56,26 руб. и выйти в плюс. В паре с евро ему удалось продвинуться лишь до 69,63 руб.

На новостях из Северной Кореи курс доллара возобновил нисходящее движение. Ослабление геополитической напряженности благоприятно отразилось на рисковых активах. Северная Корея согласилась на диалог с США по своей ядерной программе.

С падением курса доллара снизилась цена на нефть. Участники рынка корректировали свои позиции в преддверии выхода данных по запасам нефтепродуктов в США. Баррель Brent подешевел до $65,30, рубль к доллару — до 56,76 руб., к евро — до 70,43 руб.

Единая валюта хорошо чувствовала себя до закрытия торговой сессии в Штатах, поэтому её рост составил около 1%. Дополнительное давление на котировки национальной валюты оказало закрытие длинных позиций по рублю перед длительными праздничными выходными.

Сегодня, 7 марта, цена на Brent упала на 0,5%, до $65,25. Уже сейчас можно сказать, что торги на Мосбирже откроются ростом по доллару и евро. А учитывая, что внутренний валютный рынок будет закрыт с 8 марта, то возрастают риски сегодня увидеть повышение курса доллара выше 57 руб., курса евро — выше 70,60 руб.

Минфин РФ 7 марта проведет аукционы, на которых разместит два выпуска ОФЗ на сумму 40 млрд рублей. Для рубля поддержка, но предстоящие праздники в России и снижение цен на нефть нивелируют эффект от аукционов.

Напомним, 6 марта по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 25 коп. (+0,44%), до 56,67 руб., курс евро — на 69 коп. (+0,99%), до 70,30 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,40 млрд (+19,29%), евро/рубль — 320,2 млн евро (-25,85%).

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