Работникам культуры и науки Нижнего Новгорода подняли оклады

Нижний Новгород, , 07:05 — REGNUM Постановлением администрации Нижнего Новгорода работникам культуры, искусства и кинематографии, трудящимся в муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждениях. Представители данных профессий также попали в число майских указов президента РФ и их зарплаты должны быть доведены до средней по экономике региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Корректировка окладов объясняется необходимостью выполнить соответствующее распоряжение правительства Нижегородской области, принятое ещё 1 декабря 2017 года.

Для профессий работников культуры, искусства и кинематографии первого уровня минимальный оклад составит 9237 рублей. Для второго уровня в зависимости от квалификации оклад будет варьироваться от 10 190 до 12 102 рублей, а повышающий коэффициент по профессии от 1 до 1,18. Для должностей технических исполнителей и артистов вспомогательного состава минимальный оклад утверждён на уровне 10 228 рублей.

Профессиональная квалификационная группа должностей руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии сможет рассчитывать на оклад от 14 055 рублей, а научно-технических работников второго уровня — от 11 784 рублей.

Затронет повышение и группу должностей научных работников и руководителей структурных подразделений. В зависимости от квалификации здесь минимальный оклад будет колебаться от 18 791 до 25 478 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2018 года в столице области были увеличены зарплаты в сфере здравоохранения, образования и культуры. Педагоги в школах будут получать на 5% больше, а в детсадах — на 2,5%. Работникам муниципальных учреждений культуры, врачам и среднему медперсоналу добавили 16,7%. Младшему медперсоналу в феврале зарплаты подняли на 31,3%, как и соцработникам.

В это же время за январь-декабрь 2017 года в образовательной и медицинской сфере региона довести зарплаты до средней по экономике удалось далеко не для всех специальностей.

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