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Китайские законодатели помогут государству подбить дебет с кредитом

Экономика

«Ставится задача укрепления и улучшения надзора за бюджетом и связанными с ним законами в качестве важной меры по совершенствованию системы надзора с китайскими особенностями»

Пекин, 7 марта 2018, 05:01 — REGNUM  Надзор со стороны китайских законодателей за бюджетными расходами и связанной с этим политикой будет усилен, говорится в руководстве Главного управления ЦК КПК, передает 6 марта агентство «Синьхуа».

"Ставится задача укрепления и улучшения надзора за бюджетом и связанными с ним законами в качестве важной меры по совершенствованию системы надзора с китайскими особенностями», — говорится в инструкции.

«Усиление надзора со стороны ВСНП за бюджетными расходами и соответствующей политикой приведет к укреплению эффективности политики руководства и сдерживания», — говорится в документе. Отмечается также, что соответствующие меры также помогут обеспечить лучшее качество осуществления базовых принципов, политики и решений ЦК КПК.

Отмечается также, что в прошлом фокус был на государственном контроле бюджета, а контроль со стороны законодателей был в дефиците, что в целом негативно влияло на бюджетные расходы.

Напомним, в настоящее время в Поднебесной продолжается 1-я сессия Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва — главного законодательного органа страны, который определит законодательную политику Китая на ближайший год, а также, вероятно, внесет ряд исторических поправок в Конституцию страны.

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Экономика Китая

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