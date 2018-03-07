Китайские законодатели помогут государству подбить дебет с кредитом

Пекин, , 05:01 — REGNUM Надзор со стороны китайских законодателей за бюджетными расходами и связанной с этим политикой будет усилен, говорится в руководстве Главного управления ЦК КПК, передает 6 марта агентство «Синьхуа».

"Ставится задача укрепления и улучшения надзора за бюджетом и связанными с ним законами в качестве важной меры по совершенствованию системы надзора с китайскими особенностями», — говорится в инструкции.

«Усиление надзора со стороны ВСНП за бюджетными расходами и соответствующей политикой приведет к укреплению эффективности политики руководства и сдерживания», — говорится в документе. Отмечается также, что соответствующие меры также помогут обеспечить лучшее качество осуществления базовых принципов, политики и решений ЦК КПК.

Отмечается также, что в прошлом фокус был на государственном контроле бюджета, а контроль со стороны законодателей был в дефиците, что в целом негативно влияло на бюджетные расходы.

Напомним, в настоящее время в Поднебесной продолжается 1-я сессия Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва — главного законодательного органа страны, который определит законодательную политику Китая на ближайший год, а также, вероятно, внесет ряд исторических поправок в Конституцию страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Частный сектор КНР: более 60% инвестиций и свыше 90% новых рабочих мест