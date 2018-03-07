Частный сектор КНР: более 60% инвестиций и свыше 90% новых рабочих мест

Пекин, , 04:36 — REGNUM Китайский частный сектор экономики осуществил огромный вклад в экономический рост Поднебесной, заявил глава промышленно-торговой федерации, передает 6 марта агентство «Синьхуа».

В настоящее время сектор дает более 60% роста ВВП Китая и свыше половины бюджетных поступлений, заявил глава Всекитайской федерации промышленности и торговли Гао Юньлун.

Тем временем, более 60% инвестиций в основной капитал Поднебесной и зарубежных инвестиций осуществляются частными инвесторами, отметил Гао во время пресс-конференции в кулуарах 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.

Частный сектор экономики также играет существенную роль в создании рабочих мест в Поднебесной и является инновационным драйвером, обеспечивая свыше 80% рабочих мест и более 70% технологических инноваций, а также новой продукции в стране, отметил Гао.

Он утверждает, что за 2017 год более 90% новых рабочих мест были организованными именно частниками. На конец 2017 года в Китае насчитывалось 65,79 млн индивидуальных предприятий и 27,26 млн частных предприятий, в которых в общей сложности трудоустроено 340 млн человек.

Отметим, что согласно официальных статистических данных, частные инвестиции возросли на 6% в сравнении с 2016 годом, достигнув объема в 38,2 трлн юаней (порядка $6 трлн).

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая убеждены в своей способности обеспечить в 2018 году 6,5% экономического роста, в том числе и за счет либерализации условий для иностранных инвесторов.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский госплан: 6,5% роста экономики в 2018 году гарантированы

Читайте развитие сюжета: Китайские законодатели помогут государству подбить дебет с кредитом