Китайский госплан: 6,5% роста экономики в 2018 году гарантированы

Пекин, , 04:13 — REGNUM Орган экономического планирования Поднебесной выразил уверенность достижении 6,5% годового роста китайской экономики в связи с тем, что внутреннее потребление станет драйвером экономического развития страны, сообщает 6 марта агентство «Синьхуа».

По мере дальнейшего развития новых отраслей промышленности и современного сектора услуг, потребление обеспечит порядка 60% экономического роста в 2018 году, заявил глава Государственного комитета по развитию и реформе КНР Нин Цзичжэ.

Инвестиции обеспечат треть годового роста экономики Китая, а сам Китай продолжит создавать более привлекательный инвестиционный климат, особенно в реальном секторе экономики, отметил Нин на пресс-конференции в кулуарах 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.

По его словам, торговля с другими странами будет также постепенно расти, давая от 8 до 9% роста, по мере того, как мировая экономика продолжает стабильно расти.

Напомним, что Нин также пообещал, что Китай облегчит доступ к своим рынкам иностранным инвесторам. Эксперты убеждены, что это связано с падением интереса к реальному сектору экономики Поднебесной со стороны иностранных компаний в связи с тем, что рабочая сила перестала быть дешевой, а Китай превращается в мощную техническую державу.

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