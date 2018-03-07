Китай в погоне за иностранными инвестициями облегчит доступ к своим рынкам

Пекин, , 03:56 — REGNUM Китай примет меры по привлечению еще большего количества иностранных инвестиций, заявил замглавы Государственного комитета по развитию и реформе КНР Нин Цзичжэ, передает 6 марта агентство «Синьхуа».

Государство значительно облегчит доступ к рынкам, а инвестиции получат лучшее содействие с целью привлечения иностранного капитала в большее число регионов, заявил Нин на пресс-конференции в кулуарах ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Промышленность будет полностью открыта для иностранного капитала, а степень открытости сектора услуг постоянно будет увеличиваться. При этом, государство обеспечит честную конкуренцию между китайскими и иностранными предприятиями, ужесточив защиту прав интеллектуальной собственности.

Объем иностранных инвестиций в КНР достиг в 2017 году $136,3 млрд, став рекордным за все время. Китай также является второй по инвестиционной привлекательности страной в сфере прямых инвестиций, отметил Нин, ссылаясь на исследование Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Исследование Торгово-промышленной палаты США в Китае за январь показало, что 76% ее членов убеждены, что усиление степени инвестиционной привлекательности Поднебесной будет сохранять стабильность.

«Мы укрепим согласованность с международными деловыми правилами и поспособствуем созданию бизнес-атмосферы мирового уровня», — заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время отчета о проделанной правительством работы во время открывающего заседания 1-й сессии ВСНП 13-го созыва 5 марта 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные инвесторы, если верить премьеру Ли, гарантированно получат налоговые каникулы для реинвестирования прибыли, полученной в Китае, а также ряд иных преимуществ, включая доступ к тем сферам китайской экономики, доступ к которым ранее был закрыт или сильно затруднен.

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