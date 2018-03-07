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Азербайджан оценивает инвестиции в Грузию в $3 млрд

Экономика

Азербайджано-грузинский товарооборот в 2017 году увеличился на 17%, в том числе экспорт в Грузию – на 13%

Тбилиси, 7 марта 2018, 01:45 — REGNUM  Азербайджанские инвестиции в экономику Грузию оцениваются в $3 млрд, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Азербайджанская делегация во главе с Ш. Мустафаевым в рамках визита в Грузию обсудила с грузинскими властями вопросы расширения экономического сотрудничества, в том числе в транспортно-транзитной сфере, сообщает минэкономики Азербайджана.

В частности, были проведены встречи с первым вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Грузии, главой МВД.

«Наша задача — увеличить объемы грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) и изыскать резервы для более эффективного использования текущих возможностей. Кроме этого, имеет место высокий интерес к организации пассажироперевозок по БТК, что создаст дополнительные возможности для туризма. Совместными усилиями мы сможем достичь поставленных задач», — сказал Мустафаев.

По его словам, азербайджано-грузинский товарооборот в 2017 году увеличился на 17%, в том числе экспорт в Грузию — на 13%.

«В Грузии в настоящее время действуют около 1,3 тыс. компаний с азербайджанским капиталом, в Азербайджане — свыше 300 грузинских компаний. Азербайджанские инвестиции в экономику Грузии оцениваются в $3 млрд», — отметил министр.

Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года.

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Экономика Грузии

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