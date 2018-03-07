ФРГ предоставит кредитную гарантию газопроводу из Азербайджана

Берлин, , 01:37 — REGNUM Правительство ФРГ предоставит кредитную гарантию в размере 1,2 млрд евро азербайджанской госкомпании для обеспечения поставок каспийского газа в Европу, сообщает агентство dpa со ссылкой на письмо парламентского статс-секретаря при министерстве финансов ФРГ Йенса Шпана (Jens Spahn) председателю бюджетного комитета бундестага Петеру Бёрингеру (Peter Boehringer), сообщает «Интерфакс».

"Эти газовые поставки должны внести значительный вклад в обеспечение газоснабжения Европы и Германии», — цитирует dpa письмо Шпана.

При этом издание не указывает, о какой азербайджанской госкомпании идет речь.

Издание отмечает, что энергетический концерн E. on еще в 2013 году заключил с Азербайджаном долгосрочный контракт о поставках природного газа с месторождения на Каспийском море. Соглашение предусматривает ежегодное получение немецкой компанией 1,45 млрд кубометров голубого топлива в период с 2020 по 2044 годы.

Поставки азербайджанского газа в Европу будут осуществляться в рамках проекта Южный газовый коридор. ЮГК предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Европейский компонент ЮГК включает строительство газопровода TAP, протяженностью 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км — через территорию Албании, 105 км — через Адриатическое море и 8 км — по территории Италии.

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках «Стадии-2» его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу.

Долевое распределение между акционерами в проекте Трансадриатического газопровода выглядит следующим образом: Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).