Белорусское молоко раздора: почему Россельхознадзор отложил запрет?

Москва, , 19:36 — REGNUM Решение о запрете на импорт белорусской молочной продукции было принято Россельхознадзором в связи с тем, что российские контролеры стали последнее время выявлять всё больше нарушений со стороны поставщиков из республики. Однако стороны не теряют надежды на то, что вопрос удастся разрешить в ближайшее время. Об этом сегодня, 6 марта, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Россельхознадзор направил белорусским коллегам 71 письмо с предупреждениями по разным поводам, а также просьбами усилить контроль, обратить внимание на имеющиеся нарушения, в ответ белорусская сторона «что-то делала, что-то не делала». В результате, когда российские контролеры стали выявлять все больше нарушений, Россельхознадзору пришлось применять меры в отношении наиболее вредной продукции.

Обратил внимание Данкверт и на то, куда именно осуществляются поставки. Как отметил глава надзорного ведомства, множество поставок молочных продуктов из Белоруссии идёт совсем не на те предприятия, куда должно по документам.

В то же время он подчеркнул, что стороны ещё ведут переговоры. К 15 марта стороны должны сблизить позиции. В частности, российские контролёры, прибывающие на инспекцию предприятий, непосредственно планируют изучение необходимых им материалов белорусских коллег.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в последние годы значительно участились случаи обнаружения в белорусской молочной продукции, поставляемой в Россию, опасных веществ и антибиотиков. В 2017 году только официально было зарегистрировано 596 случаев нарушений, из них подавляющая часть (376) пришлось на молоко и молочную продукцию. Из этих 376 случаев в 201 специалисты нашли следы запрещённых, вредных веществ.

Российская сторона не раз обращала внимание на эту проблему своих белорусских коллег. Более того, в ходе проверок молока и молочной продукции, завозимой из республики, не раз обнаруживались и другие нарушения. Например, перемаркировка товаров.

Учитывая эти и многие другие нарушения, Россельхознадор ввёл ограничение на поставки в Россию из Белоруссии молочного сырья. Изначально запрет должен был начать действовать ещё 22 февраля, но введение ограничений отложили по техническим причинам до 6 марта. За день до начала действия запрета в пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что введение временных ограничений снова отложено — до 15 марта.

Ограничения затрагивают молоко, сливки и некоторые другие виды молочной продукции, но не распространяются на упакованную продукцию. В Россельхознадзоре поясняли, что выявленные нарушения говорят о том, что белорусская ветеринарная служба не справляется на должном уровнем с контролем за качеством товаров. Позднее в минсельхозе республики пообещали разобраться в новых претензиях.

В Евразийском экономическом союзе временный запрет со стороны РФ на импорт молочных товаров из Белоруссии посчитали противоречащим нормам объединения. Дело в том, что, как пояснял в конце февраля министр экономической комиссии Союза Сергей Сидорский, ограничение поставок продукции возможно только в случае ухудшения ситуации по особо опасным и карантинным болезням.

Несмотря на постоянные предупреждения, белорусская сторона назвала введение запрета неожиданным. Как заявлял первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич, он был удивлен решением Россельхознадзора.

Более эмоционально на решение российского ведомства отреагировал Александр Лукашенко. 1 марта он пригрозил дать ответ России на запрет. Позднее Лукашенко раскритиковал Евразийский экономический союз, особенно обратив внимание на проблему с поставками молока в РФ. По словам белорусского лидера, СМИ уже даже начали ерничать по поводу того, что Евразийский экономический союз — это «таёжный» союз, где к странам-членам отношение жёстче, чем к иным государствам.

«Я не говорю про молоко, которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно. Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз!» — заявил Лукашенко.

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