Обход Украины: Германия дала кредит Азербайджану на поставку газа в ЕС

Берлин, , 17:00 — REGNUM Чтобы обеспечить поставки газа из Азербайджана в Европу, новое германское правительство намерено предоставить азербайджанской государственной компании кредитную гарантию на крупный займ в немецком банке размером в 1,2 миллиарда евро. Об этом сообщило немецкое информационное агентство DPA во вторник, 6 марта, со ссылкой на письмо парламентского статс-секретаря при министерстве финансов ФРГ Йенса Шпана председателю бюджетного комитета бундестага Петеру Бёрингеру.

Из письма следует, что размер займа, предоставляемого Азербайджану Берлином, составит 1,5 миллиарда долларов (1,2 миллиарда евро).

«Эти газовые поставки должны внести значительный вклад в обеспечение газоснабжения как Европы, так и Германии», — цитирует DPA письмо, направленное Шпаном.

Напомним также, что еще в 2013 году энергетический концерн E. ON заключил с Азербайджаном долгосрочный контракт о поставках природного газа из месторождения, расположенного в водах Каспийского моря. Согласно положениям данного соглашения, немецкая компания будет ежегодно получать порядка 1,45 миллиардов кубометров голубого топлива в период с 2020 по 2044 год.

Поставки азербайджанского газа в ЕС будут осуществляться в рамках «Южного газового коридора», в обход Украины.

Напомним, что Германия на самом высоком уровне выразила обеспокоенность конфликтом Газпрома и украинского «Нафтогаза».