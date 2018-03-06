Европейский союз хочет вернуть Украину в XV век — экономист

Москва, , 14:27 — REGNUM Украина перестаралась и не учла, насколько возросли противоречия между Евросоюзом и США, считает экономист Василий Колташов. Об этом он заявил 6 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя разрыв контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом».

»Проблема в том, что Украина перестаралась и не учла того, насколько возросли противоречия между ЕС и США. Именно на основе этих противоречий случился инцидент, когда Германия сказала, что не будет блокировать «Северный поток-2», — заявил Колташов. — Маневрировать у Киева больше не получается, что непривычно для Украины, которая привыкла лавировать. Единственным партнёром Украины остаётся Вашингтон».

При этом, по словам экономиста, Париж и Берлин не заинтересованы в том, чтобы на юге Европы была индустриальная зона.

«Именно поэтому им не нужен «Южный поток», — заявил Колташов. — Но «Северный поток» им нужен. И здесь исключительно прагматичный экономподход. Нужно блокировать развитие ряда регионов, и гнев в Берлине по поводу того, что Украина не сможет получать газ, на самом деле лишь демонстрация. Украина не нужна Европейскому союзу как промышленно развитое государство. Берлин только выиграет, если вследствие прекращения поставок российского газа встанут украинские предприятия. Украине отведена роль агарной экономики. Яценюк открыто говорил, что главное для Украины — это сельское хозяйство. Как в XV веке».

Что касается «северных потоков», то, по словам Колташова, власти Германии осознают, что ЕС трещит по швам, как показали французские выборы и Brexit.

«Остаётся сохранить энергетическую зависимость стран Европы, и поэтому Германии выгодно быть транзитёром, — заявил экономист. — Ангела Меркель будет вынуждена пропускать российский газ по Балтике».

Напомним, что 28 февраля арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на компенсацию 4,63 млрд долларов за недопоставленные объёмы газа для транзита. Однако суд не удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре тарифа на транзит. Позже, 5 марта, российская компания «Газпром» официально направила уведомление украинской Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» о начале через Стокгольмский арбитраж процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

«Для «Газпрома» продолжение действия этих контрактов является экономически невыгодным и нецелесообразным. «Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения данных контрактов в судебном порядке», — сказал глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

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