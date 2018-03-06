На Алтае предложили сортировать мусор при помощи оптики

Иркутск, , 13:20 — REGNUM Алтайский проект может значительно облегчить регионам переход на новую схему обращения с твёрдыми бытовыми отходами. Подробности о революционной разработке компании «СиСорт» по автоматической сортировке твердых бытовых отходов, представленной сегодня, 6 марта, на форуме «Локомотивы роста» в Иркутске, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

До недавнего времени бизнесмены занимались разработкой и производством высокотехнологичного оборудования, далёкого от «мусорных дел». Но детально изучив сортировку сыпучих продуктов и опыт зарубежных коллег, инновационное предприятие «СиСорт» известило, что к концу 2018 года планирует завершить проектировку оборудования по сортировке мусора. Представляя разработку на одной из площадок форума «Локомотивы роста», директор компании «СиСорт» Максим Савинков пояснил, что на форуме представлен цикл сборки.

«Мы, думая о будущем, решили сделать оборудование, которое станет сердцем мусороперерабатывающих заводов. Сейчас мусор сортируют вручную, но это неэффективно. Аппарат определяет, какие в мусоре находятся составляющие (например, бумага или пластик) с помощью инфракрасного спектра, и сортирует», — отметил Максим Савинков.

Он также полагает, что проект этот имеет важное экологическое и технологическое значение.

«Ресурсы конечны, и желательно возвращать их обратно. Сегодня мы порядка двух процентов отправляем на переработку. Предприятия-лидеры вовлекают в этот процесс до шестидесяти процентов отходов», — отметил он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, перейти на новую схему обращения с отходами регионы должны с 2019 года в соответствии с поправками, внесёнными и в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Алтайская схема предполагает создание семи зон, в каждой из которых ежегодно требуется строить десятки новых полигонов и скотомогильников и обустраивать сотни существующих стационарных объектов и площадок для накопления и размещения твердых бытовых отходов (ТБО). Кроме того, в ближайшие 3 года потребуется приобрести более 60 стационарных пресскомпакторов и построить 24 мусоросортировочных завода.

Форум «Локомотивы роста» посвящен одноименному проекту партии «Единая Россия»: промышленники и ученые со всей Сибири представляют на нем перспективные инновационные и промышленные проекты.

Компания СиСорт — российский производитель фотосепараторов и оптических сортировщиков. Оборудование сортирует сыпучие продукты по цвету, размеру и форме. Участие в региональной программе государственной поддержки и развития предпринимательства дало возможность компенсировать часть затрат на приобретение высокотехнологичного оборудования. В 2017 году продано около 150 фотосепараторов алтайского производства

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