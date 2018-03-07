«Только плюнуть и уйти»: почему в Красноярске похоронили малый бизнес

Красноярск, , 03:17 — REGNUM Предприниматели Красноярска устроили символические похороны малого бизнеса. На следующий день после мероприятия, 1 марта, Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию, где говорилось о необходимости противодействовать давлению нечистоплотных представителей власти и правоохранительных органов на бизнес. Почему же в Красноярске предприниматели не чувствуют себя в безопасности, пишет редактор ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

По сообщению краевого союза малого предпринимательства (КСМП), еще в прошлом году власти города буквально объявили войну малому бизнесу, начав с ремонта, в ходе которого были снесены подъезды к магазинам и кафе и оборудованные предпринимателями же парковки, и продолжив масштабной борьбой с торговыми павильонами.

«Малый бизнес сегодня видит настрой администрации Красноярска по отношению к нему. И он такой: «Хоть замитингуйтесь тут, мы как сносили вас, так и будем сносить». В Красноярске ряды предпринимателей сокращаются. Администрация не идёт на компромиссные решения, считая, что павильоны, принадлежащие малому бизнесу, надо сносить. Предприниматели опускают руки, не веря уже в справедливость», — говорит председатель КСМП Виталий Бондарев, считающий, что терпение малого бизнеса Красноярска лопнуло.

А вот в мэрии Красноярска считают иначе и выражают несогласие с мнением, будто городская администрация уничтожает малый бизнес. В доказательство в мэрии приводят статистику, согласно которой число предпринимателей малого и среднего бизнеса растет, как растут и обороты, за последние пять лет увеличившиеся на 90 млрд рублей.

И тем не менее бизнесменов «довели до ручки», предлагают «арендовать помещения в крупных торговых центрах, строить современные павильоны за миллионы», считает владелец павильона хозтоваров Евгений Васин:

«Что людям делать, только плюнуть и уйти. А когда мы уйдём, на наши места придут «свои», прикормленные или приближенные. Это уже происходит».

Так где искать правду и какова перспектива развития событий? Читайте подробности: Вопреки заветам Путина. В Красноярске похоронили малый бизнес

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