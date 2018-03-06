Доллара по 30 грн не будет. Будет по 60 грн: обзор экономики Украины

Андрей Стеценко, , 14:31 — REGNUM

Приватизация

Президент Украины Пётр Порошенко 2 марта, наконец-то, подписал новый закон «О приватизации». По сути это означает, что и в 2018 году «большой приватизации» снова не будет, как не удалось её организовать в 2015, 2016 и 2017 годах. Дело в том, что новый закон отводит на приватизацию крупных объектов (стартовая цена выше 250 млн грн) девять месяцев, тогда как два месяца текущего года уже миновало. Теоретически, конечно, шансы есть, однако для этого минэкономразвития, Фонд госимущества и прочие причастные структуры должны работать очень оперативно и слаженно — а на Украине это большая редкость. Шансы быть проданными в нынешнем году сохраняются лишь у тех предприятий, которые уже выставлялись на конкурс, — скажем, химический гигант Одесский припортовый завод (конечный пункт аммиакопровода «Тольятти — Одесса», собственный терминал перевалки аммиака). Как мы помним, в 2016 году его уже дважды пытались выставить на конкурс, и оба раза это закончилось провалом.

Ранее приватизация ОПЗ была назначена на февраль, однако теперь её перенесли на май. На этот же месяц перенесли конкурс по Запорожскому алюминиевому комбинату (принадлежал «Норникелю» Олега Дерипаски, однако в 2011 году возвращён в собственность государства; апелляцию компания проиграла).

Глава Фонда госимущества Виталий Трубаров анонсировал запуск процесса приватизации «Центрэнерго» (три ТЭС, примерно 18% тепловой электрогенерации Украины). Аудит поручено провести компании Baker Tilly, а советником, как уже сообщалось, станет польское подразделение Ernst & Young.

Министр финансов Александр Данилюк во время 14-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital предложил также приватизировать «Укргаздобычу» — крупнейшее газодобывающее предприятие Украины, заявив, что это логически впишется в процедуру анбандлинга, которой в ближайшее время подвергнут «Нафтогаз», разделив компанию по сферам деятельности. Этого следовало ожидать, ведь после прошлогоднего меморандума МВФ и правительства Украины, где зафиксирован принцип импортного паритета (газ украинской добычи не может стоить дешевле, чем средняя за 12 месяцев цена газа на хабе NCG плюс транспортировка до границы Украины), решение о продаже газодобывающей компании стало лишь вопросом времени. А коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко и вовсе заявил, что сам «Нафтогаз» также следует частично продать.

«Для того чтобы выйти на рынки IPO и международные финансовые рынки акционерного капитала, нужно две вещи: решение украинского парламента в вопросе частичной приватизации «Нафтогаза», потому что IPO предполагает частичную приватизацию. Кроме того, перед тем как сделать IPO, надо сделать евробонд, то есть транзакцию на международном рынке долгового капитала, и уже потом выходить на рынок акционерного капитала», — сообщил он корреспонденту УНН.

Причём продавать следует не кому попало, а в первую очередь ЕБРР:

«…Это станет гарантией другим инвесторам, что «политические риски, которые все же присутствуют в ситуации с «Нафтогазом», находятся под контролем международного сообщества».

Витренко говорит о прибыльности «Нафтогаза» как гарантии интереса к нему инвесторов. Однако прибыльность существует лишь до тех пор, пока в структуру «Нафтогаза» входят «Укргаздобыча» и «Укртрансгаз» — без них он банкрот с 200 млрд долгов, возникших из-за спецобязательств: компания должна поставлять газ для нужд коммунального сектора и бюджетных организаций по тарифу, который значительно ниже рыночной цены. Правда, летом прошлого суд обязал правительство компенсировать компании эти затраты, однако взять такие деньги попросту неоткуда, решение принципиально нереализуемо. Сделать чуть более привлекательной компанию могло бы восстановление её доли рынка в поставках газа промышленному сектору. Однако сделать это быстро можно лишь директивными методами, скажем, установить минимальную долю закупок для предприятий всех форм собственности или в обязательном порядке покупать у «Нафтогаза» бюджетным и коммунальным предприятиям (правда, вначале придётся установить для них рыночные цены). Однако, как показывает похожая ситуация с углём, правительство не слишком охотно идёт на такую защиту внутреннего производителя/трейдера. Хотя бы потому, что ЕС тут же начнёт пенять нарушением соглашения о ЗСТ.

Пресс-служба ФГИ сообщила о своего рода рекорде. В Сумской области за 534 тыс. грн продан хлебозавод. Выставляли его на продажу не раз и не два — а 230 (!). Виталий Трубаров на примере этого актива отстаивает необходимость торгов на понижение — инструмента, предусмотренного новым законом о приватизации:

«…Пусть меня критикуют популисты и «большие знатоки» приватизации, но неработающее предприятие, которое приходит в упадок, разрушается и годами ждет, когда найдется тот, кто за него заплатит нереальные миллионы долларов, приносит гораздо больше вреда, чем снижение стартовой цены».

Валюта

На валютном рынке Украины начались т.н. сезонные «качели» — на рынок оказывают влияние сразу несколько факторов, поэтому одну неделю гривна может активно укрепляться, у на следующей — так же активно дешеветь. По состоянию на 5 марта доллар стоил 26,53 грн (-0,45 грн с 26 февраля), евро — 32,67 грн. (-0,52 грн), российский рубль откатился до 0,468 грн (-0,007).

Межбанковский курс опустился даже ниже, чем официальный: 26,43−26,45 грн/долл. (-0,53 грн.). Даже курс чёрного рынка находится ближе к официальному: 26,5−26,58 грн. (-0,05 грн).

В этот раз основной причиной укрепления гривны стало повышение учётной ставки НБУ до 17% с 1 марта. Таким образом, ставка 16% продержалась лишь чуть более месяца. В Нацбанке преследуют одновременно несколько целей: пытаются обуздать курс и инфляцию, а также повышают привлекательность ОВГЗ, увеличивая маржу между годовой инфляцией и годовым доходом по облигациям. Напомним, в конце января курс гривны также значительно укрепился после повышения учётной ставки.

Банкиры в один голос отметили: в Нацбанке происходит утечка информации. НБУ объявил о своём решении после обеда 1 марта, тогда как экспортёры выстроились на продажу валюты с самого утра, и многие успели сдать её по «хорошему» курсу.

Ближайшие тенденции финансисты описывают так:

«Впереди у нас большие выходные, при этом Америка и Европа работают. Соответственно ожидаются заходы иностранной валюты в четверг и пятницу, когда у нас будут выходные. Потому 12 марта будет большой объем на продажу валюты», — указывает директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник в комментарии для UBR.

Ещё один фактор укрепления гривны — ОВГЗ. Участники рынка ожидают, что на днях доходность по ним должна увеличиться как минимум до 17% (+0,5%) — доходность привязана к учётной ставке и меняется вместе с ней. А значит, покупателям ОВГЗ будет нужна гривна, и они будут сбрасывать доллар. С другой стороны, растущий активными темпами импорт (+30% за январь — это очень много) будет поддерживать спрос на американскую валюту.

К тому же и сам минфин ограничивает избыточное укрепление гривны: в министерстве ограничили возможность покупки трёх‑ и шестимесячных гривневых облигаций внутреннего госзайма нерезидентами до 500 млн грн. В Минфине опасаются резких скачков спроса на валюту при выводе нерезидентами дохода по облигациям.

В целом экономисты ждут, что в марте гривна продолжит укрепляться, хотя и не выйдет из коридора 26−27 грн. Единственный новый и ранее не учитываемый в прогнозах фактор — энергокризис начала марта.

Как известно, в «Нафтогазе» рассчитывали на возобновление прямых закупок газа с 1 марта. Этого не произошло. Текущие запасы газа позволяют Украине беспроблемно дотянуть до конца отопительного сезона. Однако погодные условия таковы, что суточный расход газа превышает объёмы, которые технологически возможно поднять из ПХГ. Украине в срочном порядке пришлось заключать срочные договоры с европейскими поставщиками, и чётко цену этих контрактов пока никто не озвучивал. Юрий Витренко лишь вскользь упомянул, что цены на рынке в конце февраля доходили до 1325 долл./тыс. кубометров.

Если «Нафтогаз» действительно был вынужден заплатить такую цену, это означает, что дополнительные мартовские поставки из ЕС обойдутся «Нафтогазу» примерно в 900 млн долл. («Газпрому» за тот же объём заплатили бы примерно 225 млн). В свою очередь это объёмы валюты, которые дополнительно придётся купить на рынке.

«…Если НАК «Нафтогаз» будет опять выходить на закупки, то, естественно, он будет покупать очень много валюты, и тогда курс на 3−4 дня будет взлетать вверх. Колебания могут быть до 40 копеек в обе стороны», — оценивает влияние «Нафтогаза» на курс директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии для издания «Сегодня».

Впрочем, +/-0,4 грн — это ещё мелочи. Управляющий партнер Capital Times Эрик Найман прогнозирует, что в течение 1−2 лет гривна может просесть более чем вдвое в сравнении с текущим курсом.

«Сейчас для Украины ситуация более опасная, чем в 2008 г. Ведь за последние десять лет Украина набрала гигантские долги. Если в 2008 г. главные проблемы были в банковском секторе, то сейчас в первую очередь с ними столкнется государство Украина. И будет на это реагировать повышением налогов и процентных ставок, а также денежной эмиссией. Эмиссия приведет к девальвации национальной валюты», — приводит его слова politeka.net.

Найман считает, что к концу 2018 или 2019 года официальный курс гривны просядет до 60 грн. Это даже ниже, чем курс чёрного рынка в феврале 2015 года, когда был зафиксирован антирекорд постмайданной Украины.

МВФ

Украина в начале марта вернула МВФ очередные 165 млн долл. Таким образом, в этом году она перечислила Фонду уже 627 млн долл. (погашение долга и проценты). Следующий платёж предстоит уже в конце апреля.

Напомним, в этом году Украина ещё никаких денег от МВФ не получала. Последний транш был перечислен Фондом ещё в апреле 2017 года и был, по сути, техническим: Украина получила его, чтобы вернуть прежние долги. Год — важный психологический рубеж. Со времени возобновления кредитования Украины в 2014 году МВФ ещё ни разу не давал Украине денег реже, чем раз в год.

Посол США на Украине Мэри Йованович, выступая на уже упомянутой инвестиционной конференции Dragon Capital, напомнила, что в интересах Украины вести себя с МВФ хорошо:

«Если Украина будет успешно выполнять программу с МВФ, она не только получит средства в виде кредитов, но и сможет получить дополнительные средства на более выгодных условиях на внешних рынках».

Впрочем, как уже ранее сообщалось, новый транш ожидается не ранее мая — и лишь оптимистами.

Причину этого пессимизма поясняет народный депутат Украины Сергей Тарута. По его словам, курс на невыполнение договорённостей с Фондом существует даже под страхом провалить размещение евробондов:

«Сейчас активно обсуждаются осенние перевыборы. Это делается для того, чтобы выиграть время и обмануть Запад, т. е. не выполнять требования МВФ, не создавать Антикоррупционный суд и не проводить реформы. Чтобы власть смогла сказать — у нас же перевыборы. Это сейчас активно обсуждается и будет одним из возможных сценариев развития политической ситуации в стране

…МВФ — это как скорая помощь. МВФ помогает тем, кому банки уже не дают кредитов и кому не верят инвестиционные фонды. Но беда Украины в том, что мы в этой скорой помощи катаемся уже больше 20 лет. Представьте себе больного, который решил не лечиться, а кататься на скорой помощи, подключенный к аппарату искусственного дыхания», — приводит образный пример депутат в эфире телеканала ZiK.

Топливо

Как и предполагалось, укрепление гривны наконец-то докатилось до топливного рынка. По состоянию на 5 марта за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,29 грн (-0,03 грн. в сравнении с 26 февраля, +0,88 грн. с начала года), за литр А-92 — 28,58 грн. (-0,81 грн, +0,91 грн. с начала года), за дизтопливо — 27,09 грн/л (-0,84 грн, +0,88 грн с начала года). Цены на автогаз также продолжают снижаться, причём гораздо более активно, чем на остальные виды топлива. Пропан-бутановая смесь с прошлой недели подешевела на 0,28 грн, до 12,97 грн/л.

Однако в целом на топливном рынке Украины неспокойно — ходят слухи о том, что правительство готовится подать в парламент для рассмотрения целый ряд законопроектов о введении заградительных тарифов в отношении топлива белорусских и российских производителей. Прямой интерес в таких мерах — у Кременчугского НПЗ, контролируемого условной группой «Приват» Игоря Коломойского и его партнёров. В данном случае интересы бизнесменов могут совпадать с интересами чиновников. Если это так, то шансы на введение квот и пошлин значительно повышаются.

«В 2017 году Кременчугский НПЗ… нарастил выпуск бензинов А-92 и А-95 за счёт увеличения загрузки мощностей азербайджанской нефтью. На рынке бензинов, потребление которых сокращается третий год, дополнительные объемы могут быть не востребованы. Опасаясь отсутствия спроса на свою продукцию, группа «Приват» инициирует заградительные пошлины», — поясняет происходящее исполнительный директор UPK Group Александр Киримов в комментарии для UBR.

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в беседе с корреспондентом издания заявил, что для конечного потребителя пошлина будет означать +3 грн к стоимости каждого литра.

Любопытно, что такие меры могут, наоборот, в конечном счете сыграть против украинского производителя. Высокие цены на бензин и без того стимулируют автовладельцев переходить на дизельные авто или даже проводить переоборудование автомобилей на пропан-бутановую смесь. Резкий скачок цены более чем на 10% от текущей при том, что стоимость остальных видов моторного топлива останется прежней, станет для такого переоборудования дополнительным стимулом. Т. е. импорт, конечно, снизится — в краткосрочной перспективе и Кременчугский НПЗ получит дополнительный рынок. Однако вслед за этим он получит постепенное снижение общего потребления бензинов. К тому же не секрет, что определённая категория потребителей, из соображений качества, предпочитает покупать импортное топливо. Переманить их на украинское топливо всё равно не удастся.

Разное

Платёжный баланс Украины в январе 2018 года вырос до 449 млн долл., что в 2,2 раза больше, чем в январе 2017-го, сообщает пресс-служба НБУ. Также за январь незначительно снизились международные резервы — до 18,6 млрд долл. (-1,2%), что, вероятно, вызвано повышенным спросом на валюту после Нового года, а также выплатой Украиной долгов МВФ: ведь резервы снизились, даже несмотря на то, что в конце января НБУ и сам довольно активно скупал валюту у экспортёров.

Государственная казначейская служба Украины добавляет, что в феврале госбюджет Украины недовыполнен по доходам на 13%: в него поступило только 56,27 млрд грн налогов, сборов, иных платежей, хотя планировалось на 8,4 млрд грн больше.

Экспорт в январе вырос до 3,4 млрд долл. (+22% к январю 2017 года). Зато вырос и импорт, причём сразу до 3,9 млрд долл. (+30%). Сократились и прямые иностранные инвестиции в украинскую экономику. Инвесторы вложили в неё всего 80 млн долл. (-17,5%).

Утверждение новой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины будет зависеть от ускорения реформ в стране, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Важно, что ЕС остается с Украиной и поддержка продолжается. Конечно, условием поддержки является программа реформ в Украине, чтобы нам удалось взаимодействовать с Украиной и ускорить реформы», — отметил чиновник.

Больше всего украинской сельскохозяйственной продукции и товаров пищевой промышленности в 2017 году купили страны ЕС (на 5,6 млрд долл.), Индия (2 млрд долл.), Египет (1,3 млрд долл.) и Китай (на 1 млрд долл.), сообщила пресс-служба министерства экономического развития Украины со ссылкой на слова министра Степана Кубива. В целом экспорт сельскохозяйственной продукции и товаров пищевой промышленности с Украины в 2017 году вырос на 16,2% по сравнению с 2016 годом — до 17,8 млрд долл.

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