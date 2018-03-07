Плавучая АЭС: как снизить высокую стоимость?

Санкт-Петербург, , 02:20 — REGNUM Плавучая атомная электростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» готовится к транспортировке из Санкт-Петербурга в Мурманск, откуда, после загрузки реактора, направится к месту постоянной эксплуатации — в Певек (Чукотский АО). О головном проекте серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности, разработанном ОКБМ им. И. И. Африкантова, пишет автор ИА REGNUM Александр Шимберг.

Примечательно, что загрузка топлива изначально планировалась в Петербурге, но экологические организации Финляндии и Норвегии выразили громкое недовольство этими планами, но, скорее всего, здесь сыграл и элемент конкурентной борьбы: атомные ледоколы есть только у России, и плавучих АЭС в мире немного.

Плавучая АЭС предназначена для замещения выбывающих мощностей самой северной в мире — Билибинской АЭС на Чукотке; способна выдавать в сутки от 40 до 240 тысяч тонн пресной воды и также использоваться для опреснения морской воды; в качестве основы для нее были применены серийные энергетические установки атомных ледоколов, проверенные в арктических условиях и подтвердившие свою надежность и безопасность.

Ряд экспертов высказывают опасения относительно дороговизны электроэнергии, которую будет производить «Академик Ломоносов». Действительно, так случится, если не начнется серийное производство ПАТЭС, в случае которого стоимость произведенной электроэнергии будет снижаться. Официальная стоимость первой российской ПАТЭС оценивается в 30 миллиардов рублей, куда входит само строительство, доставка и подготовка береговых сооружений для работы станции. По словам представителей Росатома, при строительстве следующих станций серии производство станет значительно дешевле.

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