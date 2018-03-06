Украина как ядерная свалка: проект «знаковый, имиджевый и перспективный»

Киев, , 02:13 — REGNUM «Энергоатом», основа украинской энергетики, и Американская правительственная корпорация зарубежных частных инвестиций США подписали соглашение о страховании политических рисков на строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Сумма страховки равна сумме, обещанной Киеву в долг под реализацию данного проекта, — $250 млн. Об отношении к хранению на Украине ядерных отходов пишет обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко.

По словам главы госагентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, по состоянию на 15 февраля проект хранилища практически утверждён, и на рубеже 2018−2019 годов будет принято решение о назначении подрядчика. Несмотря на многочисленные утверждения о том, что первая очередь ЦХОЯТ должна быть сдана в эксплуатацию к концу следующего года, пока что готова только площадка под строительство. Как полагает эксперт в области атомной энергетики Иван Лизан, ЦХОЯТ станет очередной вечной стройкой, которую чиновники попытаются использовать для личного обогащения.

А вот гендиректор «Энергоатома» Юрий Недашковский — другого мнения: полагая, что проект хранилища является для Украины знаковым и имиджевым, он указывает на открывающиеся перед страной перспективы. Но опять же вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко утверждает, что хранилище, на которое США так охотно выдали Украине 20-летний кредит, будет хранить не только украинские, но и американские ядерные отходы:

«Вы понимаете, это катастрофа для Украины. США глубоко безразлично будущее нашего народа и нашей страны. У себя они запретили строительство мест для хранения ядерных отходов, зато запланировали перенести его к нам. Мало того что на Украину, но ещё и на расстоянии тридцати километров от Киева. Максимальный срок службы контейнеров для ядерных отходов до 100 лет, но это абсолютно не исключает возможности всяческих аварий, наподобие Чернобыльской катастрофы. Размещение таких ядерных захоронений вблизи городов — это просто трагедия и катастрофа для всего украинского народа», — заявил он.

Подробнее об этой и других новостях украинской атомной энергетики читайте в статье: Загадочное самоубийство на крупнейшей АЭС Украины: обзор атомной энергетики

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