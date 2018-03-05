Как жить? — экономист о потребительской корзине в РФ

Москва, , 12:26 — REGNUM Составители современной российской потребительской корзины почти не учли того, что жителям России, кроме питания, нужно одеваться, покупать мебель и оплачивать коммунальные услуги, считает экономист Василий Колташов. Об этом он заявил 5 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя идею депутатов Госдумы РФ изменить подход к расчёту потребительской корзины и повысить роль и значение непродовольственных товаров.

«Это нормальный шаг, поскольку тяжёлым наследием 1990-х годов является восприятие потребительской корзины как наполненной исключительно продуктами питания, — заявил Колташов. — Словно одежда и мебель остались у людей с 1980-х годов. Это не соответствует международной практике. Когда такая потребительская корзина «высыпается» в прожиточный минимум, то оказывается, что там не хватает многих товаров и услуг, на которые мы чаще всего тратим средства, например, оплата жилья».

По мнению Колташова, депутаты выступили с правильной инициативой, которая укладывается в общегосударственную тенденцию упорядочивания МРОТ и прожиточного минимума.

«Эти показатели у нас на протяжении длительного времени носили рудиментарный характер, — заметил экономист. — Они рассчитывались, но ничего не отражали. Это было очень удобно для некоторых руководителей, которые могли с гордостью говорить: «У нас зарплата — восемь потребительских корзин!» или «Три прожиточных минимума!» или «10 минимальных заработных плат». Всё это на уровне лозунгов создавало эффектную картинку, но все знали, что это фарс и ни потребительская корзина, ни прожиточный минимум, ни минимальная зарплата ничего не отражают и никаким минимумом не являются».

По мнению Колташова, если эта депутатская инициатива встретит поддержку остальных парламентариев и будет законодательно закреплена, то она «приблизит нас к некоему правильному минимуму».

«Но именно приблизит, так как я не уверен, что мы получим объективный минимум», — отметил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, группа депутатов от фракции ЛДПР внесла законопроект, предполагающий изменение подхода к расчёту потребительской корзины при определении уровня прожиточного минимума. Парламентарии предлагают изменить формулы расчёта потребительской корзины, на основе которой формируется уровень прожиточного минимума. Сообщается, что сегодня в потребительской корзине непродовольственные товары, как и услуги, составляют 50% от стоимости продуктов питания. Либерал-демократы предлагают поднять их долю до 100%. Таким образом, продукты питания будут составлять не половину стоимости потребительской корзины, а треть, что соответствует мировой практике.

Авторы инициативы убеждены, что подобные изменения необходимы для реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, оглашённого 1 марта 2018 года. В частности, глава государства отметил, что ключевым фактором развития страны должно стать повышение качества жизни и благосостояния граждан, а одной из главных задач — снижение уровня бедности населения в два раза за шесть лет.

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