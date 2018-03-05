Что стало фирменным стилем правительства Медведева

Москва, , 05:17 — REGNUM Судьба госпрограмм, которые вместо того, чтобы быть выполненными, стали образцом нерешаемой задачи в результате действий правительства Медведева, должна, в конце концов, повлиять и на судьбу самого правительства. Почему проектный подход, примененный как попало, стал источником не развития, а хаоса, пишет обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Процитировав Маркса (хотя и приписав по ошибке эту цитату Энгельсу), Медведев, вероятно, сам того не желая, дал оценку действиям своей команды, запутавшим проблему развития российской экономики почти окончательно. Бесконечное продуцирование планов и программ без практических шагов — вот что стало фирменным стилем российского правительства последних лет. И цитата из «Критики Готской программы» о том, что каждый шаг действительного движения важнее дюжины программ, почему-то оказалась у правительства не связана со столь необходимой практикой.

Нагнетание тумана, словесный пинг-понг с использованием бесконечных пилотных программ и проектных управлений, не дает на выходе окончательных решений, способных быть претворенными в реальное развитие, воплотиться в живые дела массового и повседневного характера. Жизнь по большей части состоит из ежедневных полезных необходимостей, а не из фейерверков и уникальных проектов. А начетничество и словоблудие не дают продвинуться в этом направлении.

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