Законопроект о пересчете потребительской корзины внесен в Госдуму

Москва, , 00:01 — REGNUM Законопроект, предполагающий изменение подхода к расчёту потребительской корзины при определении уровня прожиточного минимума, внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР в Госдуме во главе с Владимиром Жириновским, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подобные изменения авторы считают необходимыми для реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое прошло 1 марта 2018 года. В частности, глава государства отметил, что ключевым фактором развития страны должно стать повышение качества жизни и благосостояния граждан, а одной из главных задач — снижение уровня бедности населения в два раза за шесть лет.

Между тем, отмечают авторы законопроекта, по действующим сегодня нормам, в основе определения бедности в РФ лежит абсолютный подход. Другими словами, уровень прожиточного минимума для граждан в целом по стране и в каждом регионе определяется ежеквартально в зависимости от стоимости потребительской корзины. При этом, обращают внимание в ЛДПР, такой подход был введён ещё в 1992 году в качестве временной меры для преодоления кризиса и может обеспечить только физиологическое выживание граждан.

«Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ было рекомендовано разрабатывать минимальные потребительские бюджеты, удовлетворяющие основные материальные и духовные потребности, и использовать их при формировании перспективной социально-экономической политики. Но за 20 лет минимальные потребительские бюджеты, которые бы превышали по оценке прожиточный минимум более чем в два раза, так и не были введены в практику,» — отмечает один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Кроме того, по его словам, действующая Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года предполагает, что при расчёте минимального размера оплаты труда должен учитываться восстановительный потребительский бюджет, который в два с лишним раза выше прожиточного минимума. Однако восстановительный потребительский бюджет также до сих пор не используется.

«Таким образом, в настоящее время размер прожиточного минимума унизительно низок, не обеспечивает ни достойного, ни даже приемлемого уровня жизни российских граждан», — подчёркивает Нилов.

При этом, по его словам, миллионы инвалидов, пенсионеров и работников бюджетной сферы в РФ сегодня рассчитывают только на прожиточный минимум.

В связи с этим депутаты предлагают изменить формулы расчёта потребительской корзины, на основе которой формируется уровень прожиточного минимума. Так, сегодня в потребительской корзине непродовольственные товары, как и услуги, составляют 50% от стоимости продуктов питания. Авторы инициативы предлагают поднять их долю до 100%. Таким образом, продукты питания будут составлять не половину стоимости потребительской корзины, а треть, что соответствует мировой практике.

«Необходимость увеличения расходов на непродовольственные товары и услуги обусловлена значительным с ростом цен на лекарства, услуги ЖКХ, платную медицину и образование», — отмечают авторы инициативы.

Таким образом, подчеркивают они, если закон будет принят, то величина прожиточного минимума вырастет на треть, что улучшит положение граждан, получающих минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также малообеспеченных пенсионеров и инвалидов.

Если Госдума примет закон, то его действие начнётся с 2019 года, а значит, депутаты смогут заложить все необходимые расходы в проект федерального бюджета на 2019−2021 годы, указали депутаты.

Необходимость пересмотреть состав потребительской корзины депутаты Госдумы отмечали в рамках обсуждения президентского законопроекта об уравнивании прожиточного минимума и МРОТ. В частности, тогда Ярослав Нилов отмечал, что состав потребительской корзины устарел и его давно пора пересмотреть.

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О намерении изменять структуру прожиточного минимума тогда же заявлял и первый зампредседателя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

«Нам предстоит принимать решения и по изменению структуры прожиточного минимума, и по росту минимальной заработной платы в дальнейшем, и постепенно принимать решение о переходе на минимальный потребительский бюджет», — заявлял Исаев.

Сегодня МРОТ составляет 85% от прожиточного минимума и достигает 9 тыс. 489 рублей. Между тем с 1 мая 2018 года минимальная зарплата вырастет до уровня прожиточного минимума и уже не будет опускаться ниже него. Таким образом, размер МРОТ в РФ составит 11 тыс. 163 рубля в месяц.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, замглавы Минтруда Любовь Ельцова ранее заявила о готовности правительства РФ провести ревизию потребительской корзины. «Мы договорились о том, что государство просмотрит со всеми заинтересованными участниками, и проработаем вопрос по изменению структуры потребительской корзины», — отметила Ельцова в феврале. «Необходимо обращать пристальное внимание на этот вопрос, я уверена, что все эти инструменты позволят нам двигаться по повышению стоимости труда», — добавила она.

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