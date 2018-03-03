Пушков: «Нафтогаз» – не клиент, а ночной кошмар

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР

Москва, , 02:17 — REGNUM Решение Москвы аннулировать контракты с «Нафтогазом» оптимально, заявил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя заявление председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера о намерении расторгнуть контракты на поставку и транзит газа, Пушков написал:

«Расторжение контрактов с «Нафтогазом» — абсолютно оправданный и назревший шаг. Такой «покупатель», как нынешняя Украина, — это персонаж из ночных кошмаров. Пусть теперь преследует европейцев — и во снах, и наяву».

«Хотели Украину? Получите. Она вам еще покажет бандерову мать», — отметил российский сенатор.

Напомним, Миллер 2 марта заявил, что контракты с «Нафтогазом» будут расторгнуты. Решение Стокгольмского арбитража было необъективным и нарушило баланс интересов сторон соглашений.

«Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики, — сказал Миллер.

«Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — добавил Миллер.

После этого в «Нафтогазе» сказали, что Миллер сделал политическое заявление, и что контракты истекут сами, пока с делом разбираются в Стокгольме.

Читайте также: Гройсман раскритиковал «Нафтогаз» за дефицит газа

Читайте ранее в этом сюжете: «Нафтогаз» назвал политическим заявление «Газпрома» о разрыве контрактов

Читайте развитие сюжета: Молдавия не боится остаться без газа из-за Украины