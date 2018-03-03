National Interest: Мир сходит с ума из-за новых пошлин США

Максим Исаев, , 07:10 — REGNUM

Когда президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали в размере 25%, а на алюминий — 10%, зарубежные эксперты и журналисты разразились гневными откликами. Трампа обвинили в том, что его политика направлена на «дестабилизацию глобальной экономики». Также было отмечено, что решение Трампа о введении пошлин может «остановить рост мировой торговли» (несмотря на то, что уровни мировой торговли продолжают снижаться с 2011 года). Критики президента США обвинили его в развязывании «торговой войны». Политическое руководство Канады и ЕС пригрозило предпринять ответные действия. Китай не высказал никаких угроз, но эксперты полагают, что он скоро это сделает, пишет Сальваторе Бабонес в статье для The National Interest.

Вполне вероятно, что совсем немногие из этих экспертов ознакомились с двумя подробными отчетами министерства торговли США, которые способствовали принятию решения о введении пошлин, или меморандумом Пентагона, подтверждающим выводы министерства торговли. Цель пошлин, предложенных министерством торговли и одобренных Трампом, заключается не в том, чтобы наказать Китай за демпинг или положить конец свободной торговле. Пошлины были увеличены для того, чтобы США смогли сохранить свое собственное производство стали и алюминия. Пошлины нужны, чтобы у американских производителей появились перспективы в будущем, а не для того, чтобы получить выгоду сегодня.

Увеличение пошлин не направлено против КНР. Крупные государственные сталелитейные и алюминиевые предприятия Китая могут потерять определенные позиции на мировых рынках, однако китайская сталь и алюминий — это всего лишь небольшая часть американского импорта (2,2% приходится на сталь и 10,6% — на импорт алюминия). Реальное положение дел заключается в том, что Канада и страны ЕС уже давно субсидируют свои собственные отрасли промышленности и вводят крупные пошлины на китайскую сталь в качестве ответной меры на демпинг. Американские антидемпинговые меры традиционно были менее суровыми. В некотором смысле Трамп всего лишь воспользовался практикой, которую применяют в остальном мире.

Простой факт заключается в том, что мир производит гораздо больше стали и алюминия, чем нужно. Глобальная встряска была неизбежна. Вполне естественно, что каждая страна заинтересована в том, чтобы их собственные отрасли оказались в списке выживших после встряски. За последние 20 лет стремление к свободному рынку, неохотное предоставление субсидий, введение весьма избирательных пошлин и отказ от национализации своих стратегических отраслей привели к тому, что США последовательно уступали долю рынка своим зарубежным конкурентам. Одобренные Трампом пошлины говорят о том, что США решили провести разделительную черту между днем сегодняшним и 20-летним отступлением.

Комментируя отчеты министерства торговли США Пентагон отметил, что «систематическое использование недобросовестной торговой практики, направленной на преднамеренное разрушение нашей инновационной и производственной базы, создает риск для национальной безопасности». В оборонном ведомстве США согласились с выводом министерства торговли, согласно которому импорт стали и алюминия на основе недобросовестной торговой практики наносит ущерб национальной безопасности. Из трех предложенных министерством торговли вариантов выхода из сложившейся ситуации Пентагон предпочел второй вариант: целевые пошлины, вместо всеобъемлющих пошлин и квот. Но это вопрос стратегии, а не принципа.

В министерстве обороны США отметили, что увеличение пошлин для всех стран может привести к негативным воздействиям для «ключевых союзников» США. Поэтому Пентагон выбрал целевые пошлины в отношении тех стран, которые, за исключением Южной Кореи, не являются союзниками США. Однако в оборонном ведомстве признали, что введение целевых пошлин может столкнуться с определенными юридическими сложностями, поскольку импорт стали и алюминия может пройти через множество стран, прежде чем попасть в США. В министерстве торговли отметили, что в случае введения целевых пошлин, они должны были бы составить не менее 53% на импорт стали и 23,6% — на импорт алюминия. Одобренные Трампом всеобъемлющие пошлины будет проще ввести и от них будет сложнее уклониться.

Единый уровень пошлин на импорт стали и алюминия для всех стран дает понять, что США не намерены смотреть сложа руки, как гибнет их промышленность. Речь идет о том, что некоторым странам придется отказаться от своей металлургической и алюминиевой промышленности и США не должны войти в список этих стран. Страны, которые добились высокого производства стали и алюминия, должны поступить ответственно, ликвидировав свои раздутые промышленные базы. Пока они этого не сделают (а нет никаких признаков того, что они собираются это делать), правительство США должно действовать таким образом, чтобы обеспечить справедливую цену для тех немногих производителей, которым удалось выжить.

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