Die Welt: «Российские хакеры» атакуют министерства по всему ЕС?

Берлин, , 21:07 — REGNUM Кибератака на один из немецких правительственных ресурсов может быть лишь частью более крупного организованного шпионского нападения на страны Евросоюза. Такое мнение высказал руководитель американской аналитической команды при компании FireEye Бенджамин Рид в интервью немецкому изданию Die Welt в четверг, 1 марта. По его словам, за атаками стоит хакерская группировка APT28, также известная как «Fancy Bear».

«На протяжении уже нескольких месяцев мы наблюдаем, как группировка APT28 целенаправленно нападает на сайты министерств обороны и иностранных дел стран ЕС, а также пытается добиться доступа к защищенными системам», — отметил Рид.

Подобные предположения были сделаны экспертом на основе так называемого метода «фишинга» — с помощью электронных писем, которые были обнаружены в последние месяцы.

Исследователей из FireEye также связывают группировку APT28 с российскими официальными лицами. По мнению все того же Бенджамина Рида, речь идет «определенно не об обычной группировке хакеров-преступников, которые действуют из финансовых соображений». Выбор целей, методы, длительная «выдержка» — все это, по мнению эксперта, указывает на участие государственных ведомств, однако какая именно спецслужба стоит за APT28 — американские аналитики пояснить не могут.

«Fancy Bear» — компания, работающая в сфере IT-безопасности. FireEye утверждает, что в октябре 2014 года APT28 удалось проникнуть в компьютерные сети НАТО, оборудованные программным обеспечением от Trend Micro, мирового лидера по защите информации в интернете, оборонных компаний США, таких как Boeing и Lockheed Martin, а также в правительственные сети некоторых стран Восточной Европы, и при этом остаться незамеченными. Группе также приписывают ответственность за шпионскую атаку на сеть немецкого бундестага в 2014 году.

IVBB — правительственная сеть министерств в Берлине и Бонне, в атаке на которую сегодня обвиняют группу APT28, была разработана полностью автономной от общедоступного Интернета и обеспечивала безопасный обмен информацией о местонахождении немецких ведомств. Таким образом, проникнув в сеть, APT28 теоретически могла следить за планами дальнейшего развития бундесвера, а также перехватывать секретные дипломатические сообщения.

Согласно выводам экспертов, информационная атака, на самом деле, была нацелена на отдельных лиц в органах власти. Большинство из них получили электронное письмо, содержащее информацию, которую объекты атаки обязательно ожидали — к примеру, ссылка на программу конференции, на которой они должны присутствовать, или счет гостиницы, которую они действительно забронировали.

Как только ссылка была открыта, APT28 фактически получали доступ к компьютеру официального лица, а оттуда уже могли путешествовать далее по сетям целевой организации.

В среду, 28 февраля, министерство внутренних дел ФРГ заявило об «инциденте в сфере безопасности», в ходе которого были затронуты «информационные технологии и федеральные сети». По сообщениям Süddeutsche Zeitung, от нападения пострадало также и министерство иностранных дел. Информация о том, что в нападении подозревается российская группа хакеров, МВД Германии подтверждена не была.