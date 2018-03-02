Орловская область потеряла надежду на аэропорт

Орел, , 18:17 — REGNUM Министр транспорта РФ Максим Соколов, который 2 марта посетил Орловскую область, выразил сомнение в том, что необходимо восстанавливать работу аэропорта в Орле.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, «в ходе визита в Орловскую область министр транспорта РФ Максим Соколов посетил аэропорт «Орел-Южный» и выставку специализированной техники. Министр транспорта РФ отметил высокий уровень орловских машин. Максим Соколов также ознакомился с возможностями аэропорта «Орел-Южный».

Однако, по данным местных СМИ, по итогам посещения аэропорта уже на совещании в правительстве региона глава Минтранса высказал сомнения в том, что восстановление его работы так уж необходимо. Главным аргументом за то, что у возобновления авиасообщения в регионе нет потенциала, является неудачное расположение аэропорта.

«Вопрос транспортной доступности Орловской области актуален. Но если говорить объективно, то расположение аэропорта в черте города — это его минус. Если говорить о возобновлении авиасообщения, то необходимо выводить аэропорт за черту города. Это вопрос безопасности», — цитируют Соколова «Орловские новости».

Глава Минтранса подчеркнул, что сегодня Орловской области стоит сосредоточиться на развитии автомобильного и железнодорожного сообщения с соседними регионами.

Что касается идеи создания грузового хаба на базе аэропорта, то она, по словам Соколова, требует больших затрат.

Аэропорт «Орел-Южный» — бывший военный аэропорт, работал в качестве гражданского с 1981 года. В 1990-х его работа была приостановлена, но в 1998 году компания «Трансаэро», которая зарегистрировалась в Орле, в рамках соглашения с региональными властями провела работы по модернизации ВПП. В 1999 году возобновилось авиасообщение между Орлом и Москвой. В 2004 году «Трансаэро» ушла из Орла, а с ее уходом в упадок стал приходить и аэропорт. Планы по строительству второй очереди аэропорта так и не были реализованы. С 2010 года аэропорт прекратил функционировать. В 2014—2016 годах региональные власти предприняли попытку реанимировать аэропорт: был даже найден потенциальный инвестор, но конкурс по отбору концессионера в итоге провалился — трижды.

В феврале этого года врио губернатора Андрей Клычков сообщил о планах создать на базе Орловского аэропорта грузовой хаб.

Между тем в конце февраля стало известно о планах по открытию бесплатного трансфера из Орла в международный аэропорт «Воронеж».

Отметим, что о необходимости развивать сеть региональных аэропортов накануне, 1 марта, в своем Послании Федеральному собранию РФ заявил глава государства Владимир Путин. Он подчеркнул, что будет налаживаться прямое сообщение между регионами.

«Через шесть лет половина межрегиональных рейсов будет выполняться напрямую. Ситуация, когда даже в соседнюю область нужно лететь через Москву, во многом останется в прошлом».

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