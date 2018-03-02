Назло «Газпрому»: Следующей зимой школы на Украине вообще работать не будут

Киев, , 16:51 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично присоединяется к инициативе НАК «Нафтогаз Украина», направленной на экономию газа, и призывает госучреждения и граждан тоже снизить температуру в помещениях. Соответствующее заявление озвучено сегодня, 2 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Газпром», проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, снизил на 20 процентов давление в газопроводах на своей стороне системы, чтобы дискредитировать Украину. Чтобы разрушить этот сценарий — достаточно на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус. Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения снизить по возможности температуру в помещениях. Также прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус или максимально избегать потерь тепла в домах», — призвал Порошенко.

Напомним, что ранее сегодня кабинет министров Украины на пять суток официально ввел в действие «национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике». Согласно тексту документа, кризис случился «из-за действий российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с марта этого года, а также не выдерживает контрактное давление на входе в украинскую газотранспортную систему». В рамках плана, в частности, отключают от тепла все учебные заведения страны и остановливают их работу, на жесткую экономию переводится промышленность, снижается температура в жилых домах.

Парадокс ситуации в том, что у Украины достаточно газа в подземных хранилищах, но технически невозможно его использовать.

«Наши ПХГ крутые, но даже у них есть технические ограничения в том, сколько газа можно поднять в течение суток», — комментируют в «Нафтогазе».

»Следующей зимой, если мороз будет, так школы и открывать не будем. Прикрути!» — комментирует решение правительства Украины эксперт по энергетике Дмитрий Марунич.

Специалист напоминает, что проект финплана «Нафтогаза» предусматривает, что объем накопления газа в ПХГ по состоянию на 15 октября 2018 года — 13,8 млрд куб. м, на 10% меньше, чем в предыдущем году.

Экс-министр правительства Николая Азарова Елена Лукаш напоминает, как Порошенко неоднократно заявлял, что Украине не нужен российский газ, «проживем без него».

«Потом нам зачем-то вдохновенно врали, что мы покупаем словацкий газ… А теперь внезапно: российского газа не хватит… На данный момент этот дефицит закрыть нечем. Комментировать тут особо нечего. Всегда и во всём вранье. Всегда и во всём. К этому я уже привыкла. Не могу привыкнуть к этим лицам, которые не стесняясь меняют позу, позицию, легенду и миф, рассчитывая, что украинцы — тупые гуппи без памяти, согласные на любое унижение и грабеж», — комментирует она.

Проблемы с газо‑ и теплоснабжением вызваны действиями руководства «Нафтогаза» и правительства Гройсмана, которые не только ничего не сделали для того, что к отопительному сезоны Украина вошла с достаточными запасами газа в ПХГ, но и, увеличив цену на газ для населения в несколько раз, использовали эти деньги для личного обогащения и самопиара, рассказывая сказки о «решительных реформах» и «единых ценах на газ», — утверждает эксперт Юрий Гаврилечко.

«На данный момент нет полного перекрытия поставок газа, есть лишь снижение давления в системе и уменьшение объемов прокачки газа. Если даже это привело к таким печальным последствиям, то возникает резонные вопрос: когда нам врали и в каком объеме? Врали о том, что «Украина не покупает российский газ и обходится без него».Врали о том, что «реверс полностью обеспечивает все потребности в газе». Врали о том, что «рост цен на газ и ликвидация перекрестного субсидирования позволят создать реальный рынок газа» и т.д. Если Украина обходилась без российского газа и реверс всё покрывал, то чего так холодно-то? И это при слабых морозах в 8—10 градусов. Где рынок газа? Где, в конце-концов, этот самый газ, за который мы платим в 10 раз дороже, чем четыре года назад?» — задается вопросами эксперт.

«Холод в квартирах и закрытие школ и вузов — яркий пример управления государством в стиле винницкого базара, который уже не в первый раз демонстрирует нынешний кабмин», — делает вывод Гаврилечко.

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