Загадочное самоубийство на крупнейшей АЭС Украины: обзор атомной энергетики

Андрей Стеценко, , 21:48 — REGNUM

Энергоблоки

По состоянию на последние дни февраля в работе находилось 12 из 15 энергоблоков украинских АЭС. На энергоблоке №3 Ровенской АЭС — средний плановый ремонт; на энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС — капитальный плановый ремонт; на энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС — средний плановый ремонт; на энергоблоке №2 Запорожской АЭС — средний плановый ремонт.

Коэффициент использования установленной мощности в январе снизился до 70,3% (77,5% в январе 2017 года). В работе АЭС Украины в январе было 4 учетных нарушения (январь 2017 года прошёл без нарушений в работе).

В этом году истекает срок эксплуатации сразу двух энергоблоков — ЗАЭС-4 и ХАЭС-1. Сообщается, что «Энергоатом» намерен продлить срок их эксплуатации, как и прочих: с начала десятилетия Украина продлила либо ведёт работы по продлению срока эксплуатации уже 8 энергоблоков. Такие работы довольно длительны, требуют не менее 200 суток. Т. е. можно считать, что каждый из этих блоков будет простаивать практически весь год. А значит, в украинской энергетике может повториться ситуация 2016 года. Тогда аналогичные работы проводились на ЗАЭС-2 и ЮУАЭС-2, что вызвало дефицит мощности в энергетике, компенсировать который пришлось работой ТЭС. Однако в 2016 году Украина ещё могла получать уголь для антрацитовых блоков ТЭС от шахт на неконтролируемой территории Донбасса, да и добыча собственного угля была гораздо выше, чем сегодня.

«Энергоатом»

Согласно официальной информации, в 2017 году «Энергоатом» закупил для нужд украинских АЭС ядерное топливо на сумму более 533 млн долл., 369 из которых получил российский концерн ТВЭЛ и 164 — Westinghouse. Общая сумма затрат на топливо и их распределение между поставщиками остались примерно на том же уровне, что и в 2016 году (386+162=548 млн долл.).

«Энергоатом» — не только основа украинской энергетики, но и один и крупнейших налогоплательщиков. За 2017 год компания заплатила 8,7 млрд грн. налогов (+3,1 млрд грн. к 2016 году), что равняется 2,5% доходной части бюджета и позволило компании занять 8-е место в десятке крупнейших налогоплательщиков Украины.

Производство электроэнергии на АЭС Украины в январе 2018 года снизилось до 7,26 млрд кВт•ч (-9,3% к январю прошлого года, из-за чего доля «Энергоатома» в производстве электроэнергии снизилась до 48%).

«Энергоатом» заключил соглашение с чешской Nuvia A.S. на поставку оборудования для ЗАЭС и ЮУАЭС. Оборудование будет использоваться для паспортизации радиоактивных отходов на комплексах по переработке РАО. На ЗАЭС такой комплекс уже существует, в декабре 2017 года он введён в опытную эксплуатацию. На ЮУАЭС строительство аналогичного комплекса только стартовало.

«Энергоатом» может быть корпоратизирован и превратиться в публичное акционерное общество, которое будет котироваться на бирже. Например, французская Areva — огромный оператор атомных электростанций, который торгуется на бирже, привлекает средства инвесторов, и, собственно, не является устаревшим государственным предприятием, а является одним из гигантов мировой промышленности в энергетической сфере. Убежден, что «Энергоатом» не только может, но и должен стать таким предприятием», — заявил во время пресс-конференции первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефёдов.

Надо сказать, что замминистра несколько преувеличивает. Во-первых, частный капитал, если считать таковым государственный инвестиционный фонд Кувейта, контролирует менее 5% Areva. Еще около 1% акций компании принадлежит работникам компании. Остальные же акции распределены между госорганами, а также банками и компаниями, контролируемыми правительством Франции.

Что же до средств инвесторов, то о них можно говорить только с середины 2016 года, когда правительство приняло решение о реорганизации компании. Предприятия ядерного топливного цикла (Areva NC) и атомного машиностроения (Areva NP) вывели из состава Areva, а часть их акций реализовали. Но не потому, что не хотели быть устаревшим государственным предприятием, а потому, что долги компании превысили 7 млрд евро. Впрочем, если замминистра действительно хочет, чтобы «Энергоатом» стал таким предприятием, — разве можем мы этому возражать?

«Частному инвестору важны прибыль и минимум проблем с государством. Украинские АЭС не смогут гарантировать получение быстрой прибыли: в них нужно вкладывать, хотя бы в то же продление сроков эксплуатации. Кроме того, с таким тарифом на электроэнергию (для атомной генерации) ни один инвестор не станет вкладывать деньги. Плюс Украина — не лучшая страна для инвестиций, особенно долгосрочных. Так что корпоратизация и котировки на бирже — фантазии», — комментирует для ИА REGNUM планы по частичной приватизации «Энергоатома» эксперт в области атомной энергетики Иван Лизан.

Украинские СМИ пробуют разогнать скандал: тендер на поставку оборудования для ЮУАЭС на сумму 14,5 млн евро выиграла Scoda JS ((принадлежит российской группе «Объединенные машиностроительные заводы»). Другие участники отсеялись на этапе соответствия соответствия условиям тендера, в то числе украинский «Новокраматорский машиностроительный завод» и американская Meridiсan Inc. Не исключено, что даже несмотря на стратегическое значение атомной энергетики для Украины, правительство теперь пойдёт на отмену результатов тендера.

Westinghouse

Как сообщила компания Westinghouse журналистам, «Энергоатом» подписал с ней контракт на поставку ядерного топлива до 2025 года. В частности, документ предусматривает, что в 2021—2025 гг. Westinghouse будет поставлять топливо для 7 из 15 энергоблоков украинских АЭС (сегодня поставляет для 6 энергоблоков). Седьмым станет энергоблок №3 Ровенской АЭС. В настоящее время американское топливо поставляется только для Южно-Украинской и Запорожской атомных станций. При этом в контракте зафиксировано, что Westinghouse будет получать некоторые компоненты топлива от украинского производителя. Как мы помним, министр энергетики Украины Игорь Насалик ещё с 2016 года упорно настаивал, что Westinghouse якобы готова строить на Украине завод по фабрикации ядерного топлива. А вице-президент Westinghouse Азиз Даг не менее упорно давал понять, что это фантазии украинского чиновника.

Судя по словам Азиза Дага, Westinghouse собирается не только увеличить поставки ядерного топлива на Украину, но и диверсифицировать их.

«На данный момент мы находимся в процессе лицензирования топлива для реакторов ВВЭР-440 не только в Украине, но и в других странах. И в прошлом мы уже поставляли топливо для таких энергоблоков. В нынешнем контракте прописано, что стороны будут работать над тем, чтобы лицензировать это топливо и внедрить его на энергоблоках №1 и №2 РАЭС», — рассказал он в интервью информагентству «Украинские новости».

Также вице-президент компании отметил, что в случае форс-мажора (так украинская пресса предпочитает называть ею же придуманный сценарий отказа концерна ТВЭЛ поставлять ядерное топливо Украине) Westinghouse в течение 12 месяцев сможет нарастить производство топлива с таким расчётом, чтобы полностью покрывать потребности Украины. Причём не сказать, чтобы это было какой-то медиа-страшилкой. Ранее мы уже сообщали о том, что Украина покупала ядерное топливо впрок. Похоже, что оно запасено в качестве своего рода страховки на случай подобного развития событий.

Сложно сказать, какие причины заставляют украинские СМИ постоянно муссировать эту тему. Возможно, это такой хитрый способ информационной подготовки к отказу покупать топливо у ТВЭЛ — превентивно, так сказать. Возможно, украинские журналисты попросту не в курсе, что соглашение обязывает ТВЭЛ поставлять топливо для РАЭС-4 и ХАЭС-2 (оба блока введены в эксплуатацию в 2004 году) до конца срока их эксплуатации.

Хранилище отработанного ядерного топлива

Американская правительственная корпорация зарубежных частных инвестиций США (OPIC) и «Энергоатом» подписали соглашение о страховании политических рисков на строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Сумма страховки — 250 млн долл., т. е. ровно столько, сколько обещано Украине в долг под реализацию этого проекта.

Работы по строительству продвигаются постепенно. Глава госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук рассказал корреспонденту УНИАН, что по состоянию на 15 февраля проект хранилища практически утверждён, в конце этого либо в начале следующего года будет проведён отбор подрядчика для его строительства. Иным словами, на Украине не спешат. Фактически готова только площадка под строительство. Хотя к концу 2019 года, как неоднократно утверждалось, первая очередь ЦХОЯТ должна быть сдана в эксплуатацию.

«ЦХОЯТ для украинских чиновников — это объект «Укрытие» №2, очередная вечная стройка, которую чиновники попытаются использовать для личного обогащения», — считает Иван Лизан, и с ним трудно не согласиться.

Известно, что первую очередь ЦХОЯТ собираются сдать в следующем году, однако окончательно строительство хранилища займёт порядка 20 лет.

Гендиректор «Энергоатома» Юрий Недашковский в интервью «Укринформу» уточнил, что на Украину уже завезено вспомогательное оборудование для будущего хранилища. В настоящее время оно хранится на одной из АЭС. Основное оборудование пока ещё находится на стадии тестирования — специалисты «Энергоатома» в США принимают участие в заводских приёмочных испытаниях.

Также он заявил, что проект хранилища является для Украины в том числе имиджевым:

«…это открывает возможность для дальнейшего сотрудничества. Мы уже начинаем обсуждать с Bank of America новые направления сотрудничества под другие проекты, с которыми мы готовы ознакомить и доказать, что они являются экономически эффективными и могут гарантировать очень хороший процент для нас как для заемщика, а для инвесторов оказать очень надежную схему вложения их средств. Очень важно, что это средства американского фондового рынка. И это первый ядерный проект в Украине, который будет финансироваться не только за счет привлечения кредита в банковском учреждении, а с американского фондового рынка. Это очень знаково».

Вице-президент академии экономических наук Украины Анатолий Пешко утверждает, что хранилище, на которое США так охотно выдали Украине 20-летний кредит, будет хранить не только украинские, но и американские ядерные отходы.

«Вы понимаете, это катастрофа для Украины. США глубоко безразлично будущее нашего народа и нашей страны. У себя они запретили строительство мест для хранения ядерных отходов, зато запланировали перенести его к нам. Мало того, что на Украину, но ещё и на расстоянии тридцати километров от Киева. Максимальный срок службы контейнеров для ядерных отходов до 100 лет, но это абсолютно не исключает возможности всяческих аварий, наподобие Чернобыльской катастрофы. Размещение таких ядерных захоронений вблизи городов — это просто трагедия и катастрофа для всего украинского народа», — заявил он в эфире телеканала ЛОТ.

Производство ядерных реакторов на Украине

Другая американская компания, Holtec International, в очередной раз грозится разместить на Украине мощности по производству малых модульных реакторов.

«Рассматривается возможность совместного производства малых модульных реакторов в Украине. Президент [компании Holtec International Крис] Сингх выбрал, фактически, только три места в мире, где он хочет реализовать свой проект — это Индия, откуда он родом, это Соединенные Штаты, где сейчас работает его компания, и Украина», — рассказал корреспонденту информагентства «Укринформ» посол Украины в США Валерий Чалый.

Напомним, речь идёт о проекте SMR-160 — реакторе мощностью 145 МВт. Причём 2 важнейших компонента — собственно ядерное топливо и систему управления защитой — Holtec разрабатывать даже не собирается. Первое собираются поручить британской NNL, второе — чешской Scoda JS. Довольно сомнительное решение, учитывая, что атомная энергетика отличается повышенным риском

Кроме того, самого реактора пока ещё не существует в природе. Как обещал в сентябре прошлого года Юрий Недашковский, приступить к производству в Holtec намерены только в 2023 году.

«…мы очень заинтересовались проектом малых модульных реакторов, и пока мы разрабатываем совместно с нашим госатомрегулирования и киевским представительством Holtec International план мероприятий по пилотного проекта внедрения первых малых модульных реакторов на Ровненской АЭС вместо энергоблоков номер один и два с реакторами ВВЭР-440, которые к 2030 году отработают свой проектный ресурс», — заявил «Укринформу» Недашковский.

Разное

Запорожскую атомную станцию (крупнейшую АЭС в Европе) в последнее время прямо-таки преследует злой рок. В начале февраля СМИ сообщили, что начальник отдела ядерной безопасности Сергей Климов покончил с собой, нанеся себе удар ножом в сердце. Расследованием обстоятельств его гибели занимается нацполиция Запорожской области, которая квалифицировала инцидент по ст.115 УК Украины («Умышленное убийство») с пометкой «самоубийство», причем за последние недели никаких комментариев от силовиков по поду резонансного ЧП не было. Не исключено, что трагедия связана со случаем, по которому сейчас на станции проводится расследование.

Ещё в 2015 году ЗАЭС провела тендер на поставку электронасосов для станции. Победителем оказался «Насосэнергомаш» (Сумы). В конце 2017 года предприятие поставило оборудование на станцию, и оно было установлено. После чего и выяснились любопытные подробности.

Насосы, по крайней мере частично, оказались выполненными не на сумском предприятии, а на заводе «Электромаш» (Тирасполь). Об этом свидетельствуют таблички с информацией на электромоторах. Что для Украины уже недопустимо — она ведь не признаёт ПМР и, со своей стороны, блокирует её границу. Однако и это ещё не всё — электромоторы оказались бывшими в употреблении. В СБУ даже подумывают о квалификации случившегося как диверсии, что могло бы объяснить самоубийство начальника отдела ядерной безопасности.

Кроме того, СМИ отмечают, что перед смертью Климова на Запорожской АЭС имели место несколько чрезвычайных происшествий и аварийных отключений энергоблоков, в последний раз — буквально за несколько дней до ЧП.

В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировано повышение концентрации изотопа йода-131.

«Определенное содержание радионуклида йода-131 находится выше минимально детектируемого уровня измерительных приборов, но такие концентрации не несут угрозы для безопасности человека и окружающей среды», — комментирует новость пресс-служба госатомрегулирования, не называя причин, которые могли привести к росту концентрации радиоактивного изотопа.

Впрочем, можно сделать предположение: причиной могло стать строительство ЦХОЯТ, ведь никаких иных масштабных работ сегодня в зоне отчуждения не ведётся.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело плохо! Держите подальше главу минэнерго от атомной энергетики Украины!

Читайте развитие сюжета: «Катастрофа!» — даже «свидомые» энергетики Украины в ужасе от происходящего