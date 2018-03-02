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Рубль не реагирует на геополитику

Экономика

А доллар и евро укрепились к рублю по итогам недели, заявила эксперт

Рубль не реагирует на геополитику
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валюта

Москва, 2 марта 2018, 15:20 — REGNUM  Российский рубль 2 марта отступает в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Доллар США торгуется по 56,82 руб. (+0,05%). Евро стоит 69,93 руб. (+0,4%).

Рубль оставил без внимания послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, так как обычно не реагирует на политические заявления общего характера.

«Неделя и без того оказалась волатильной для российской валюты — сначала рейтинг РФ, потом атака доллара и сожаление нефти», — отметила Бодрова.

Тем не менее иностранные валюты пока остаются в плюсе по итогам пяти торговых дней. Если конъюнктура сохранится в силе до понедельника (5 марта), доллар и евро продолжат дорожать.

«Доллар США закроет сегодняшнюю сессию в диапазоне 56,7557,15 рубля. По-прежнему очень важно пробиться к сопротивлению на 57,25. Евро финиширует в границах 69,8070,45 рубля», — считает эксперт.

Добавим, официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 5 марта, составляют 56,66 руб. за американскую валюту и 69,46 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 23 и 48 копеек соответственно.

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