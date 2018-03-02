ЦБ ответил на скандалы вокруг судов АСВ с гражданами

Москва, , 15:06 — REGNUM Действия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по взысканию с граждан средств, которые они обналичивали в проблемных банках, не вызвали подозрений у Центробанка РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта, об этом говорится в ответе регулятора на запрос главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова (ЛДПР).

Речь идет об участившихся в феврале 2018 года жалобах граждан, против которых АСВ стало обращаться в суд. В частности, с клиентов проблемных банков стали взыскивать средства, которые они снимали со своих вкладов. Для того, чтобы обратиться в суд, АСВ было достаточно самого факта наличия у банка картотеки неисполненных платежей. Другими словами, если у банка были проблемы с выплатами, а его клиенты при этом снимали деньги через банкоматы, то АСВ оспаривало в суде обналичивание этих средств.

АСВ подозревало, что граждане не просто снимали свои средства со счетов, а делали это преднамеренно, заранее зная о том, что у банка проблемы, и желая забрать оттуда свои деньги. В большинстве случаев суд вставал на сторону агентства и обязывал граждан вернуть снятые деньги. При этом суд мог обязать клиентов обанкротившихся банков вернуть АСВ снятые средства даже спустя год после того, как они были сняты со вкладов.

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Всё по закону

Участившиеся жалобы возмутили депутата Госдумы Ярослава Нилова, и он обратился к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой разобраться в ситуации. Между тем Центробанк в своем ответе за депутатский запрос (имеется в распоряжении ИА REGNUM ) отметил, что масштабность проблемы преувеличена. Так, по его данным, с 2015 года количество исков от АСВ действительно возросло. Причем общее количество поданных исков увеличилось на 64%, а исков против физлиц при этом стало больше на 122%.

«Такой рост обусловлен как увеличением количества кредитных организаций, конкурсным управляющим (ликвидатором) которыми назначено Агентство, так и осуществлением Агентством конкурсных процедур в отношении ряда крупных кредитных организаций, обслуживающих большое число клиентов — физических лиц», — отмечают в Центробанке.

То есть, по данным регулятора, общее количество предъявленных исков от АСВ росло, и это не касалось исключительно граждан. Оно было связано в целом с чисткой банковского сектора и большим количеством банков, с которыми стало работать агентство.

«Необходимо отметить, что доля исков, ответчиками по которым являются физические лица, существенно не изменилась и стабильно составляет 24—32% от общего количества предъявленных исков об оспаривании сомнительных сделок. Учитывая изложенное, представляется, что основания утверждать об изменении подходов Агентства к оспариванию сомнительных сделок, сторонами которых являются физические лица, отсутствуют. Рост количества оспариваемых Агентством сомнительных сделок обусловлен лишь соответствующим увеличением количества ликвидируемых кредитных организаций и их клиентов», — уверены в Центробанке.

Так, по данным регулятора, АСВ выполняет все свои обязательства в полном объеме и действует в соответствии с действующими законами. Однако ЦБ все же отметил, что обратит большее внимание на сложившуюся ситуацию.

«Банк России, со своей стороны, усилит мониторинг указанного процесса и обратит внимание АСВ на необходимость оспаривания исключительно сомнительных сделок, содержащих существенные признаки сговора между вкладчиками и банком», — подчеркнули в ЦБ.

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Ничего удивительного

Реакция Центробанка не удивила депутата Ярослава Нилова. Однако он уверен, что возникшая ситуация уже подорвала доверие граждан к банковскому сектору, что совсем не на руку регулятору.

«Ответ ЦБ ожидаемый: они говорят, что речь идет не о физлицах, а о юрлицах и что в отношении физлиц обращения идут по тенденции, которая не меняется. В любом случае то, что произошло, это серьезнейший подрыв доверия ко всей банковской системе и к желанию хранить деньги в банке. А сегодня это крайне необходимо, даже исходя из вчерашнего послания президента», — отметил Нилов.

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Так, по его словам, средства, которые граждане несут в банки, должны работать на экономику страны, а не «лежать мертвым грузом». Но сложившаяся ситуация в целом этому не способствует.

«В любом случае, подход неправильный — в судах против граждан в любом случае должна работать презумпция невиновности, как в отношении физлиц, так и в отношении юрлиц. Необходимо с вниманием отнестись ко всем тем искам и перестать заранее относится к гражданам как к виноватым и думать, что они обладали какой-то инсайдерской информацией и поэтому выводили деньги», — подчеркнул Нилов.

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