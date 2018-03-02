Мирзиёев: Туризм как стратегическая отрасль экономики

Абу-Али Ниязматов, , 14:38 — REGNUM

Узбекистан, находящийся в самом сердце Великого Шелкового пути, обладает богатейшим духовно-культурным наследием, многообразием историко-археологических объектов, благоприятными природно-климатическими условиями. Великолепные памятники древнего и средневекового зодчества в Самарканде, Бухаре, Хиве и других городах потенциально привлекают большое количество иностранных туристов. Огромный потенциал имеется в республике в сфере паломнического, экологического, горного и других видов туризма.

В целом индустрия туризма в Узбекистане имеет необычайно большой потенциал, однако до последнего времени огромные возможности, имеющиеся в этой сфере, не были использованы в полной мере с момента обретения страной независимости в 1991 году.

Несмотря на то, что за все годы в стране были приняты десятки нормативных актов, регулирующих туристическую отрасль, до недавнего времени сохранялся ряд важнейших нерешенных проблем, препятствующих развитию туризма, а в некоторых случаях делающих фактически неприемлемым посещение Узбекистана иностранными гостями.

Одно то, что доход от этой отрасли в стране, обладающей колоссальными возможностями для развития туризма, пока не превышает 2% от ВВП, может говорить о многом.

Ситуация начала стремительно меняться с приходом к руководству республикой нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Новый президент объявил туризм ни много ни мало стратегической отраслью экономики.

Визовой режим и ограничения

До совсем недавнего времени Узбекистан считался страной, где существовали беспрецедентные визовые ограничения. В частности, это заключалось в том, что получить узбекскую визу в посольствах страны за рубежом являлось делом затратным как по времени, так и с точки зрения финансовой целесообразности.

Недружелюбные сотрудники посольств, неорганизованная консульская служба, повсеместные отказы в получении визы и высокие консульские сборы напрочь отбивали охоту у иностранных туристов посещать Узбекистан.

В ущерб экономической целесообразности во главу всего остального узбекскими властями ставилась некая безопасность. Считалось, что с потоком туристов в страну могут проникать деструктивные элементы и желающие пошпионить. Однако банальность состояла в том, что службы, призванные обеспечивать безопасность, просто не хотели должным образом выполнять свои функциональные обязанности. Гораздо легче для них было грубо оградить страну непреодолимыми «заборами и рвами», чем вести тонкую аналитическую работу, не препятствуя этим желающим посетить Узбекистан.

В то время исполняющий обязанности президента Мирзиёев в декабре 2016 года издал указ, регламентирующий с 1 апреля 2017 года отмену визового режима для туристов из ряда стран, в числе которых фигурировали Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Республика Корея, Сингапур, Финляндия, Швейцария и Япония, однако, по неизвестным причинам, а возможно, под напором спецслужб исполняющий обязанности президента был вынужден данный указ отменить.

Однако с 10 февраля 2018 года Узбекистан все же открыл сроком на 30 дней безвизовой режим для таких стран, как Южная Корея, Сингапур, Турция, Израиль, Малайзия, Гонконг и Япония, а также для членов экипажей воздушных судов зарубежных авиакомпаний, осуществляющих регулярные авиарейсы в республику.

Кроме того, был утвержден перечень из 38 стран, в отношении граждан которых с 10 февраля 2018 года вводится упрощенный порядок оформления виз, при котором не требуется предоставление туристского ваучера или приглашения юридического или физического лица в Узбекистане, а само оформление визы занимает не более двух рабочих дней.

Стоит отметить, что после нововведений в частности граждане Израиля выкупили билеты по направлению в Узбекистан за два месяца вперед, чего ранее никогда не наблюдалось.

С 1 июля 2018 года планируется введение в эксплуатацию системы выдачи электронных виз для иностранных граждан, что не требует обращения в диппредставительства в целях получения визы.

Положительным нововведением станет выдача с 1 мая 2018 года въездных краткосрочных виз по прибытию иностранным пассажирам, следующим транзитом, сроком на 72 часа. В настоящее время разрабатывается порядок их краткосрочного контролируемого выхода за пределы пограничной зоны аэропорта для ознакомительного тура по утвержденным туристским программам. Перечень стран, граждане которых смогут получить краткосрочные визы, сейчас рассматривается в правительстве Узбекистана.

Как встречали туристов

Считается, что воздушная гавань любой страны является «лицом» государства, то, что видят граждане иностранных государств, выходя из авиалайнера, создает у них первое впечатление о стране пребывания.

В этом смысле аэропорты Узбекистана в прежние годы производили не самое лучше впечатление.

Огромное количество таможенной аппаратуры, бесформенные очереди на пограничном и таможенном контроле, хмурые, а зачастую злобные работники всех служб, встречающих гостей, проблемы с ввозом и вывозом валюты, часовые ожидания багажа. При выходе из аэропорта на прибывших в страну налетали таксисты и другие лица, предлагающие свои услуги. Всё это, вместе взятое, ставило узбекские воздушные гавани, по оценке международных агентств, оценивающих работу аэропортов по всему миру, в ряд худших на планете.

На сегодня можно констатировать, что ситуация в аэропортах стала коренным образом меняться.

С 1 января 2018 года по распоряжению Шавката Мирзиёева в аэропортах Узбекистана появились «зеленый» и «красный» коридоры, по официальным данным, время выхода пассажиров из столичного аэропорта по прибытии ускорилось в четыре раза. Если раньше в среднем на это уходило более двух часов, то на сегодня первый пассажир покидает аэропорт в среднем в течение 21 минуты, а последний — за 33.

Руководством республики инициирована организация обучения работников смежных служб (таможенного, пограничного и других видов контроля) в международных аэропортах и на железнодорожных вокзалах страны культуре обслуживания пассажиров с выдачей соответствующих сертификатов, а также на безвозмездной основе заочных годичных (для получения сертификата), трехмесячных (для повышения квалификации), недельных (для подтверждения квалификации каждые пять лет) курсов изучения иностранных языков для сотрудников таможенного и пограничного контроля.

Вежливые люди в форме

Как отмечалось выше, граждане иностранных государств, посещавшие в прежние годы Узбекистан, сталкивались в воздушных гаванях с недружелюбным отношением смежных служб, порой такое отношение граничило с откровенным хамством.

Не лучшая ситуация наблюдалась и при нахождении гостей в стране пребывания.

Правоохранительные органы, призванные помогать в том числе иностранным гостям, со своей задачей не справлялись. В частности, сотрудники в форме и без формы налетали на туристов с фотоаппаратурой, ошарашивая их запретом фотографировать те или иные объекты.

Ситуация стала меняться в ноябре 2017 года в связи с принятием постановления кабинета министров Узбекистана «О мерах по обеспечению безопасного туризма в городах Бухаре, Самарканде, Хиве и Шахрисабзе».

В этих туристических центрах стали формироваться группы из числа сотрудников милиции, которые внимательно выслушивают каждого обратившегося к ним гражданина, при необходимости могут оказать первую медицинскую помощь. Примечательно, что данные сотрудники свободно говорят на английском языке. Сотрудники групп обеспечены смартфонами, подключенными к системам звукового перевода и навигации.

6 февраля 2018 года президентом Шавкатом Мирзиёевым было подписан документ, согласно которому туристам разрешено снимать на фото и видео без каких-либо ограничений. Кроме того, власти Узбекистана в целях развития туристического потенциала намерены инициировать среди туристов конкурс на лучшие фото‑ и видеоснимки.

В планах правительства также снятие запрета на ввоз и использование беспилотных летательных аппаратов, которые будут использоваться зарубежными творческим группам для подготовки фото‑ и видеоматериалов о туристском потенциале республики.

Большую проблему для иностранных туристов представляла система обязательной регистрации в течение трех дней с момента приезда в страну.

На одном из совещаний по этому вопросу выступил лично Шавкат Мирзиёев.

«Турист должен путешествовать, а не ходить по учреждениям органов внутренних дел. Если мы хотим создать рабочие места за счет туризма, необходимо не предъявлять туристу требования, а создавать для него условия», — сказал президент.

В этой связи президентом было дано поручение по переводу системы регистрации в электронный формат, возложению обязательств по регистрации на органы внутренних дел, гостиницы, медицинские учреждения (медицинский туризм), частные дома и других физических и юридических лиц, размещающих туристов, освободив самих туристов от этого бремени.

Туристическая инфраструктура!

Можно с уверенностью сказать, что такого понятия, как туристическая инфраструктура в современном толковании этого термина, в Узбекистане до недавних пор не существовало. Отели с не самым лучшим сервисом, плохо вымытая посуда в местах общественного питания гостиниц, медленный интернет, а если быть откровенным, в некоторых случаях фактически полное его отсутствие. К этому надо добавить плохо обученный персонал в местах скопления туристов, незнание персоналом иностранных языков.

Порой иностранцам было некуда обратиться, они в растерянности пытались получить ответ на тот или иной вопрос. В стране отсутствовали банкоматы, оплачивать услуги и товары было возможным исключительно наличными деньгами.

На сегодня госкомтуризм Узбекистана создал для путешествующих по стране новую универсальную службу поддержки — Call-центр, который действует в режиме 24/7. Теперь, позвонив по горячему номеру, гости страны смогут получить ответ на любой вопрос, отвечают абонентам на трех языках — узбекском, русском и английском. В перспективе планируется добавить и другие языки. На самые популярные вопросы звонящих отвечает оператор центра, который вооружен специальным справочником ответов и вопросов, подготовленным специалистами ведомства.

Если же вопрос требует консультации специалиста, то позвонившего соединят с ответственным сотрудником госкомтуризма, который окажет квалифицированную поддержку.

В соответствии с указом Мирзиёева, с 1 января 2018 хозяйствующим субъектам, оказывающим услуги по продаже туристских продуктов и онлайн-бронирования туристских услуг, предоставлены налоговые льготы, направленные на стимулирование внедрения электронного сервиса, включая электронные платежи, бронирование, эквайринг и другие.

В целях поддержки предпринимательской деятельности в сфере туризма указом предусмотрено открытие кредитных линий фонда реконструкции и развития Узбекистана с целью выделения кредитных средств субъектам предпринимательства туристской отрасли для финансирования проектов по строительству гостиниц, прилегающей дорожной, инженерной и коммуникационной инфраструктуры. В порядке исключения туристским операторам, зарегистрированным в Республике Каракалпакстан (автономная республика в составе Узбекистана), разрешено оплачивать таможенные платежи в размере 25 процентов от действующей ставки за ввозимые транспортные средства повышенной проходимости объемом двигателя не менее 2,4 л с рассрочкой на 5 лет для организации экстремальных туров. Таким транспортным средствам присваиваются отдельные серии государственных регистрационных номерных знаков, автомобили могут однако использоваться исключительно на территории Каракалпакии.

В стране начал функционировать круглосуточно вещающий телеканал Dunyo Bo`ylab. Телеканал определен главным информационным партнером государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма в освещении проводимых мероприятий по развитию внутреннего туризма, активных видов отдыха и спортивного туризма, сохранению и использованию объектов культурного наследия и природных богатств, в том числе охраняемых природных территорий.

Одним из важных шагов можно считать принятие стандартов для продуктов питания агентством «Узстандарт», в том числе «Халяль», «Кошер» и «Веган».

Исторические памятники, гостиницы и другие туристические объекты в Узбекистане в скором времени будут снабжены QR-кодами. В тестовом режиме проект уже запущен в городе Шахрисабзе. До 1 апреля 2018 года коды планируют установить на всех туристических объектах Кашкадарьинской области. Информация о достопримечательностях будет доступна на 12 языках. Среди других новшеств также и то, что в республике будет внедряться механизм возврата в международных аэропортах страны суммы налога на добавленную стоимость за приобретенные потребительские товары.

В рамках проекта Uzbekistan Pass разрабатывается и внедряется единая дисконтная карта, предусматривающая предоставление льготных условий и скидок для посещения туристских объектов, средств размещения, санаторно-курортных учреждений и зон отдыха детьми, молодежью, пожилыми гражданами, инвалидами, многодетными семьями и работникам бюджетной сферы.

Внутренний туризм и транспорт

Одной из проблем, мешающей обширному туристическому потоку в Узбекистан, являются высокие тарифы на услуги национальной авиакомпании «Узбекистан хаво йуллари». В этой связи по поручению президента в правительство внесена концепция развития международного аэропорта «Карши». Документ предусматривает передачу аэропорта в управление специализированной компании по управлению международными аэропортами с выведением его из состава НАК «Узбекистан хаво йуллари», внедрение на территории аэропорта режима «Открытое небо», в том числе с привлечением авиакомпаний-лоукостеров.

Кроме того, предусматривается увеличение разрешенного к бесплатному провозу дополнительного веса багажа на 10 килограмм при вылете из Республики Узбекистан для пассажиров эконом-класса, что позволит туристам покупать больше местных туристических и других продуктов.

В период летних каникул и низкой загруженности по заявкам координаторов поездок бронирования и продажи проездных документов на поезда внутреннего следования будут предоставляться скидки для участников программы развития внутреннего туризма «Ўзбекистон бўйлаб саёҳат ил!».

Концепцией предусмотрена также отмена сопровождения туристических автобусов автомобилем милиции. Ранее договорные обязательства туроператоров с подразделениями МВД занимали много времени и средств.

При этом автобусы, следующие без милицейского сопровождения, должны иметь GPS, полисы обязательного и добровольного страхования, специальную светоотражающую раскраску, мобильную связь у водителей, «тревожную кнопку» на случай аварии и другое.

Документом регламентировано курирование специальных автобусов (shuttle-bus) в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве, соединяющих международные аэропорты с железнодорожным вокзалом и автовокзалами, а также крупными гостиницами на условиях государственно-частного партнерства, предусмотрев привязку к расписанию авиарейсов. Это, в частности, освободит гостей от навязчивых услуг «бомбил» — таксистов, нелегально работающих около аэропортов.

Рассматривается вопрос внедрения механизма ускоренного перехода пограничного контроля на границах с сопредельными государствами для туристских групп, пересекающих границу на туристских автобусах. До внедрения такого механизма было принято решение об организации отдельного коридора при переходе пограничного контроля для туристских автобусов по заявкам субъектов туристской деятельности.

Статистика

Согласно статистическим данным, количество иностранных граждан, посетивших Узбекистан в 2017 году, превысило 2 миллиона 520 тысяч человек, что больше на 24,3% по сравнению с 2016 годом. Экспорт туристических услуг увеличился на 24% по сравнению с 2016 годом до 1 миллиарда 557 миллионов долларов.

Среди стран, откуда в Узбекистан приезжает наибольшее количество туристов, фигурируют (в порядке убывания) Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Российская Федерация, Туркменистан, Турция и Корея.