Rail Baltica: в конфликт за европейские деньги вступила полиция Латвии

Рига, , 14:25 — REGNUM Управление по борьбе с экономическими преступлениями государственной полиции Латвии начало ведомственную проверку по факту публичных высказываний председателя правления RB Rail Байбы Рубесы. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на представителя госполиции Гиты Гжибовски.

Поводом для проверки стало заявление «некоего лица». В дальнейшем будет принято решение о необходимости заводить уголовное дело.

В понедельник, 19 февраля, литовские представители RB Rail выразили беспокойство в связи с заявлениями главы RB Rail Байбы Рубесы, которыми она «может повлиять на стабильность и преемственность стратегического проекта».

«Но Рубеса, которая потеряла доверие большинства акционеров, не только отказалась уходить в отставку, но еще решила распространять необоснованную информацию об акционерах, конфликте интересов, таким образом пытаясь сохранить свой пост и, возможно, навредить единству партнеров по проекту», — говорится в заявлении литовских и эстонских акционеров.

Истинную цель конфликта косвенно озвучил литовский премьер Саулюс Сквернялис на встрече с еврокомиссара Виолеттой Булц, где он сказал, что при реализации проекта управление железнодорожной инфраструктурой на территории Литвы должно оставаться в руках государственного предприятия — «Литовских железных дорог». Брюссель изначально требовал единого центра управления, для этого и была создана компания RB Rail с главным офисом в Риге и под руководством Байбы Рубесы.

Таким образом, данный конфликт является очередной попыткой передела денег. Чтобы понимать объемы, ЕС обязался в 2014—2020 годах выделить на весь проект 1,2 млрд евро. Также 110 млн выделено дополнительно. Еврокомиссия в этой финансовой перспективе выделяет Rail Baltica 85% средств. Общая стоимость проекта до 2026 года — 5,8 млрд евро.

Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для этого проекта нет грузовой и пассажирской базы, как в одном, так и в другом направлении. Однако благодаря проекту у стран Прибалтики есть возможность получать финансирование от Европейского союза, что можно считать едва ли не главной целью строительства данной магистрали.

Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Строительство пока ведётся только в Литве, где за пять лет проложили трассу шириной 1435 мм от польской границы до Каунаса.

Читайте ранее в этом сюжете: Порты: Пока Прибалтика ссорится, Россия прокладывает дорогу в ЕС

Читайте развитие сюжета: Прибалтийский оскал: Литва, Латвия и Эстония переругались из-за денег