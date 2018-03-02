Татарскую сельхозкомпанию из структур «Татнефти» банкротит Сбербанк

п.г.т. Богатые Сабы, Татария, 2 марта 2018, 13:10 — REGNUM Налоговый орган включился в процедуру банкротства компании из структур «Татнефти» — ООО «Татагро» из пгт Богатые Сабы, которое до 9 апреля 2018 года находится под наблюдением. Претензии Управления ФНС по Татарии на сумму свыше 25,8 млн рублей включены в реестр кредиторов компании, учреждённой «дочкой» ПАО «Татнефть» — ООО «Татнефть-Транс». В числе кредиторов ООО «Татагро» — обанкроченный «Татфондбанк» и бывший ГУП, а ныне АО «Татагролизинг», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Истцом по банкротному делу выступает ПАО «Сбербанк России». Иск был подан 19 октября 2017 года. Свои претензии банк обосновал тем, что в 2015 году Арбитражный суд РТ удовлетворил исковые требования банка к ЗАО «Промышленная лизинговая компания», ООО «Татагро» о взыскании в солидарном порядке 85 728 571 руб. 55 коп. — задолженности по кредитному договору
Суд ввёл в отношении ООО наблюдение, утвердил временным управляющим Алмаза Сабитова, а также включил требование «Сбербанка» в размере 66 998 603,95 рубля долга, 536 555,6 рубля процентов за пользование денежными средствами, 3 349 146,08 рубля неустойки в реестр кредиторов.
За время наблюдения в суд поступили ходатайства от обанкроченного в апреле 2017 года «Татфондбанка», которому ООО «Татагро» также задолжало, и ещё ряда компаний.
В начале марта 2018 года к списку кредиторов присоединился и налоговый орган.
«У должника имеется задолженность по обязательным платежам в размере 251 843 рубля по НДФЛ, 2 634 507,68 рублей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчётный период с 01.01.2017, 4 845 530,15 рублей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой части пенсии за расчётный период
9 апреля 2018 года Арбитражный суд РТ должен решить, переходить ли к следующему этапу банкротной процедуры — внешнему управлению или конкурсному производству.