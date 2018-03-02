Татарскую сельхозкомпанию из структур «Татнефти» банкротит Сбербанк

п.г.т. Богатые Сабы, Татария, , 13:10 — REGNUM Налоговый орган включился в процедуру банкротства компании из структур «Татнефти» — ООО «Татагро» из пгт Богатые Сабы, которое до 9 апреля 2018 года находится под наблюдением. Претензии Управления ФНС по Татарии на сумму свыше 25,8 млн рублей включены в реестр кредиторов компании, учреждённой «дочкой» ПАО «Татнефть» — ООО «Татнефть-Транс». В числе кредиторов ООО «Татагро» — обанкроченный «Татфондбанк» и бывший ГУП, а ныне АО «Татагролизинг», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истцом по банкротному делу выступает ПАО «Сбербанк России». Иск был подан 19 октября 2017 года. Свои претензии банк обосновал тем, что в 2015 году Арбитражный суд РТ удовлетворил исковые требования банка к ЗАО «Промышленная лизинговая компания», ООО «Татагро» о взыскании в солидарном порядке 85 728 571 руб. 55 коп. — задолженности по кредитному договору от 22.11.2012 г. , 24 444 096 руб. 15 коп. — задолженности и 2652 руб. 80 коп. — неустойки по кредитному договору от 22.11.2012 г. , об обращении взыскания на заложенное имущество. По кредитному договору ЗАО получало кредит для покупки автопоездов Volvo, которые позднее должны были быть переданы в лизинг ООО «Татагро». Спустя несколько месяцев после судебного решения между банком и ООО было заключено мировое соглашение, но по нему обязательства не были погашены. Это и послужило основанием для подачи банкротного иска.

Суд ввёл в отношении ООО наблюдение, утвердил временным управляющим Алмаза Сабитова, а также включил требование «Сбербанка» в размере 66 998 603,95 рубля долга, 536 555,6 рубля процентов за пользование денежными средствами, 3 349 146,08 рубля неустойки в реестр кредиторов.

За время наблюдения в суд поступили ходатайства от обанкроченного в апреле 2017 года «Татфондбанка», которому ООО «Татагро» также задолжало, и ещё ряда компаний.

В начале марта 2018 года к списку кредиторов присоединился и налоговый орган.

«У должника имеется задолженность по обязательным платежам в размере 251 843 рубля по НДФЛ, 2 634 507,68 рублей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчётный период с 01.01.2017, 4 845 530,15 рублей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой части пенсии за расчётный период до 01.01.2017 . Кроме того, за должником числится задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды в размере 17 018 890,01 рублей недоимки, 1 070 194,31 рублей пени, 99 986,80 рублей штрафов», — отмечается в определении суда.

9 апреля 2018 года Арбитражный суд РТ должен решить, переходить ли к следующему этапу банкротной процедуры — внешнему управлению или конкурсному производству.