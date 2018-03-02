Забайкальские медики решили заработать на определении пола ребёнка

Чита, , 10:02 — REGNUM Весьма сомнительный бизнес решили внедрить в Забайкальском краевом перинатальном центре. Как сообщает zab.tv, с недавних пор узнать пол ребенка на втором УЗИ, не заплатив при этом почти 300 рублей, стало невозможно. Заветная фраза: «У вас будет мальчик» или «…девочка» попала в «реестр платных услуг». Туда же записали и присутствие родственников на обследовании.

В краевом министерстве здравоохранения пояснили, что «определение пола плода не является обязательным при проведении ультразвукового скрининга и не имеет прогностического значения».

«Присутствие супруга либо иных родственников при проведении ультразвукового обследования беременной женщины правовыми актами не предусмотрено. Внесение данной услуги в «реестр платных услуг» является решением администрации медицинской организации», — говорится в ответе минздрава на запрос местных журналистов.

Между тем заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Читинской государственной медицинской академии Марина Мочалова уверена, плата за совсем немедицинские услуги абсурдна. Сомнительны и слова об отсутствии «прогностического значения» в определении пола ребёнка.

«Врач, проводящий ультразвуковой скрининг, прицельно смотрит область гениталий на предмет пороков развития. Это ведь не только гениталии, но и область промежностей, то есть те пороки, которые диагностируются только при пристальном осмотре. Если эта область не осматривается, то порок может быть пропущен», — заключила она.

Марина Мочалова полагает, что эта ситуация не красит перинатальный центр.

«Если мы говорим об УЗИ, то я как врач акушер-гинеколог, имеющий дополнительную специализацию по ультразвуковой диагностике, могу сказать точно: когда мы проводим УЗИ, не видеть область гениталий невозможно», — напомнила доктор.

По данным Марины Мочаловой, рождаемость в Забайкалье снижается ежегодно. В 2017 году на свет появилось на 1400 малышей меньше. Для того чтобы исправить ситуацию, читинские медики стараются применять в работе современные перинатальные технологии.

«Например, метод «папиного кенгуру», когда в первые минуты жизни ребенка кладут на грудь не только маме, но и папе. И ведь такая инициатива медиков — скрепить семейные узы — не требует никаких финансовых вложений. Почему на банальном определении пола стараются заработать, остается загадкой», — иронизируют корреспонденты zab.tv.

Напомним, согласно данным Росстата, по итогам 2017 года рождаемость в Забайкальском крае снизилась на 9,6%.

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