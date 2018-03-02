Нефть: шансы уйти ниже $63 выросли

Москва, , 07:14 — REGNUM Торги по нефти завершились 1 марта снижением. На американской сессии цена на Brent упала на 2,8%, до $63,16, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

На торгах в Азии цена восстановилась до $64,99 и затем в ходе европейских торгов снизилась до $63,16 на фоне дорожащего доллара. Движение цены за четверг очень схоже с её движением в среду (27 февраля).

Когда доллар США на торгах в Нью-Йорке подешевел, нефтяные котировки восстановились до $64,32. Штаты развязали торговую войну с Китаем и Европой.

Президент США Дональд Трамп объявил о вводе 25%-й пошлины на ввоз стали и 10%-й — на ввоз алюминия. Падение американских фондовых индексов на 1,3% — 1,6% вызвало закрытие рисковых позиций на рынке Форекс и ослабление доллара.

Сегодня, 2 марта, нефть остается торговаться в минусе. Цена на Brent снизилась на 0,45%, до $63,89. Теперь жду пробоя уровня $63,30, снижения стоимости нефти до $61,70.

Напомним, 1 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,39%, до $63,83 за баррель, WTI — на 1,08%, до $63,01 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в мае 2018 года на СПбМТСБ составляет $61,58 за баррель.

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