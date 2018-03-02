Рубль оказался в зоне риска

Москва, , 07:08 — REGNUM Рубль с открытия торговой сессии 1 марта оказался в красной зоне по отношению в иностранным валютам. Свои позиции он сдавал на протяжении всего дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Его ослаблению способствовало несколько факторов: падение цен на нефть, бегство из рискованных активов, а также роста геополитических рисков после президентского послании Федеральному Собранию.

На нефтяном рынке события развивались по шаблону среды (27 февраля). На торгах в Азии цена на Brent восстановилась до $64,99 и затем в ходе европейских торгов снизилась до $63,16 на фоне дорожащего доллара. Сейчас на динамику нефти наибольшее влияние оказывают технические факторы, поэтому не стоит к падению притягивать фундаментные.

Участники рынка также негативно отреагировали на слова президента РФ Владимира Путина о готовности России ответить новейшим оружием тем, кто попытается напасть на нашу страну. Западные СМИ уже все перевернули так, как будто Россия хочет напасть на США.

Штаты развязали торговую войну с Китаем и Европой. Президент США Дональд Трамп объявил о вводе 25%-й пошлины на ввоз стали и 10%-й — на ввоз алюминия. Падение американских фондовых индексов на 1,3%-1,6% вызвало закрытие рисковых позиций на рынке Форекс.

К закрытию дня подорожали золото, швейцарский франк и йена, которые являются защитными активами. Евро подорожал, как валюта фондирования. На всех вышеперечисленных факторах курс доллара вырос до 57,06 руб., курс евро — до 69,78 руб.

Сегодня, 2 марта, нефть остается торговаться в минусе. Цена на Brent снизилась на 0,45%, до 63,89. Теперь можно ждать пробой уровня $63,30. снижению стоимости нефти до $61,70.

На фоне роста геополитических рисков, а также падения цена на нефть от рубля ожидается дальнейшее ослабление к иностранным валютам. По курсу доллара ожидаю повышение до 57,24 руб. После него покупателям откроется уровень 57,75 руб. По евро ближайший целевой уровень 69,95 руб.

Напомним, 1 марта, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 49 коп. (+0,87%), до 56,82 руб., курс евро — на 91 коп. (+1,32%), до 69,67 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (+36,11%), евро/рубль — 450,6 млн евро (+6,24%).

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