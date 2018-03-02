Безработица на Северном Кавказе: серьезно, но не безнадежно

Черкесск, , 03:18 — REGNUM Тревожная ситуация с уровнем безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе требует решительных мер. Какие планы существуют у правительства РФ для преодоления этой ситуации и что показывает история последних лет, пишет корреспондент ИА REGNUM Ольга Карпова.

Заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО под председательством Дмитрия Медведева прошло 26 февраля в Грозном. Основные надежды, по словам Медведева, в преодолении сложившегося положения с безработицей, связываются с программами развития туристического и медицинского кластера, которые должны стать локомотивами социальной сферы. Кроме того, требуется разобраться с таким явлением, как теневая занятость. Как отметил премьер-министр, она присутствует практически повсеместно.

Но отчаиваться не следует, потому что существуют положительные примеры Чечни и Ингушетии, где резко сократилась безработица за последние годы. Профессиональные курсы, переквалификация, программы ускоренной подготовки кадров — вот что будет опробовано в Северо-Кавказском регионе, а в случае успешного применения этот опыт можно будет распространить и на другие субъекты РФ.

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