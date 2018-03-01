Путин: Давить на бизнес через УК РФ — недопустимо

Москва, , 14:01 — REGNUM Хозяйственные споры между юридическими лицами не должны решаться путем применения Уголовного кодекса, такого рода конфликты должны перейти в административную и арбитражную плоскость. Об этом в своем выступлении перед Федеральным собранием заявил президент России Владимир Путин, сообщает 1 марта корреспондент ИА REGNUM.

По словам президента, следует лишить нечистоплотных коррумпированных представителей власти и правоохранительных органов инструментов, позволяющих давить на бизнес. Таким инструментом не должен быть и Уголовный кодекс РФ.

«Прошу рабочую группу по анализу правоприменительной практики предпринимательства подготовить конкретные предложения — с кондачка такие вопросы не решаются, но их обязательно нужно вынести, и сделать это как можно быстрее», — сказал Путин.

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Однако нормы уголовного права должны действовать жёстко, когда происходят посягательства на собственность граждан, рейдерские захваты и разворовывание бюджетных средств.

Что касается систем контроля и надзора, в ближайшие годы они должны перейти на рискоориентированный подход.

«Число разных проверок формально вроде бы снижается, но на встречах с бизнесом мы слышим, что качественно ничего не происходит. Присутствие контролёров должно стать исключением», — отметил Путин.

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