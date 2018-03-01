Провести переоценку кадастровой стоимости «быстро не удастся»

Москва, , 13:02 — REGNUM Провести переоценку кадастровой стоимости для расчета налога на имущество в течение первой половины 2018 года не удастся — слишком короткий срок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил директор института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Вадим Засько.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания федеральному собрания заявил, что в течение первого полугодия 2018 года необходимо пересмотреть подходы к стоимости недвижимости таким образом, чтобы кадастровая оценка не превышала рыночную.

«Проблема есть, хоть и нельзя сказать, что она грандиозная. Но исправить в такие короткие сроки ее нельзя, потому что законом закреплено, что переоценка кадастровой стоимости проводится раз в пять лет. Вряд ли это удастся сделать в первое полугодие 2018 года», — опасается Засько.

По его словам, этот процесс потребует участия граждан. Так, те из них, кто не согласен с установленной кадастровой стоимостью недвижимости, должны обратиться в Росреестр за разъяснением установленной кадастровой оценки или в суд для переоценки. Кроме того, проведение переоценки будет довольно затратным мероприятием.

«Дело в том, что кадастровая оценка была проведена не очень качественно. Росреестр через конкурсы привлекал коммерческие компании для проведения оценки. В прошлом году президент РФ уже говорил, что оценку должны проводить не коммерческие, а государственные или полугосударственные оценочные компании. Но дело в том, что это затратное и дорогостоящее мероприятие, и провести переоценку за полгода невозможно», — отметил Засько.