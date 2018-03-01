Четверг, 1 Марта 2018 года
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Россия должна ответить на «цивилизационные» вызовы — Путин

Экономика

Отставание в технологической сфере несет риски утраты суверенитета

Россия должна ответить на «цивилизационные» вызовы — Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 1 марта 2018, 12:21 — REGNUM  Изменения в мире носят цивилизационный характер, и Россия должна отвечать на современные вызовы, заявил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

По его словам, недопустимо технологическое отставание, и в этом вопросе ближайшие годы станут решающими для будущего страны. Речь идет о развитии технологий.

Отставание в этой сфере несет риски утраты суверенитета.

«От нас ждут сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ» — сказал Путин.

Напомним, послание президента России Федеральному собранию началось в полдень 1 марта в выставочном зале «Манеж». Впервые с посланием к обеим палатам Федерального собрания обратился президент Борис Ельцин, это произошло в феврале 1994 года.

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Послание президента России Федеральному собранию-2018

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