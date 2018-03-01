Пиррова победа «Нафтогаза» в Стокгольме

Киев, , 13:38 — REGNUM Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украина» о компенсации за недопоставленные российским «Газпромом» объемы газа для транзита. Российская госкомпания должна выплатить Украине компенсацию в размере $4,63 млрд за непоставку газа по заключенному транзитному договору. Однако с учетом платы за уже поставленный газ «Газпром» должен будет заплатить НАКу $2,56 млрд. Изначально же украинская компания требовала в суде возмещение $17 млрд.

«По решению Стокгольмского арбитража «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 миллиарда долларов США за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен заплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу «Нафтогаза», — написано в Twitter «Нафтогаза».

Глава правления НАК Андрей Коболев доволен решением Стокгольмского арбитража по ключевым вопросам.

«Это важный день для украинского народа и будущего европейских газовых рынков. Суд подтвердил нарушение «Газпромом» обязательств по объемам транзита и присудил компенсацию в 4,63 миллиарда долларов», — сказал Коболев.

При этом Коболев предлагает инвестировать выигранные по итогам двух решений Стокгольмского арбитража $2,56 млрд в развитие внутренней газодобычи.

«Такие шаги повысят безопасность поставок и обеспечат украинцев доступной энергией», — сказал Коболев.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поблагодарил всю украинскую команду, которая защищала интересы страны в международном арбитраже.

«Это настоящая победа. Сегодняшним решением Стокгольмского арбитража Украина выиграла 4 млрд 600 млн долларов США. Из этих средств будет оплачен газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК «Нафтогаз Украины» будет зачислено 2 млрд 560 млн долларов США. При чем будут зачислены немедленно. Это результат совместной согласованной работы менеджмента НАК «Нафтогаз», правительства, президента», — добавил Порошенко.

В то же время российский «Газпром» обвинил Стокгольмский арбитраж в нарушении норм шведского права, регулирующего ее контракт с «Нафтогазом».

"Газпром» выражает несогласие с данным решением арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа. Однако в отношении «Газпрома», ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был», — говорится в пресс-релизе компании.

Кроме того, арбитражный суд отклонил требования «Нафтогаза» об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта с российской стороной в соответствии с законодательством Украины. Суд постановил, что к контракту не подлежит применение положения европейского или украинского антимонопольного законодательства. Главред издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов отметил, что Стокгольмский суд признал, что «Россия «воровала газ у Украины».

«Прохвосты в Кремле заливали уши сотен миллионов людей ложью, типа «Украина ворует газ», а сами… грабили нас миллиардами! И еще врали, врали про дружбу, про общую судьбу, про Таможенный союз, про то, что Россия помогает! Цену российской «дружбе» наглядно показал шведский арбитраж! Вот потому они и хотят вернуться в Украину — чтобы продолжать грабить», — заявил Бутусов.

«Это важнейший прецедент, важнейшее дело! Что такое 4,67 миллиарда долларов (из которых 2,56 миллиарда должны составить прямые выплаты)? Это в 1,5 раза больше, чем весь бюджет министерства обороны Украины в 2018-м году. Врагу во время войны нанесены тяжелые потери, если пересчитывать на боевую технику, то России нанесены потери на сумму больше чем стоимость всего оружия, которое РФ применяла на Донбассе за четыре года войны», — добавил Бутусов.

Читайте ранее в этом сюжете: О вердикте суда в Стокгольме: «Нафтогаз» подложил свинью и Украине, и ЕС