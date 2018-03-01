Экс-главы УК Барнаула вернут долги за ресурсы из собственных средств

Барнаул, , 07:05 — REGNUM С начала 2018 года специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) в Барнауле продолжили работу по привлечению к субсидиарной ответственности директоров управляющих организаций. Обязательства по погашению долгов перед ресурсоснабжающими организациями возложены на трех экс-руководителей двух управляющих организаций города. Еще пять заявлений находятся на рассмотрении в арбитражном суде.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, согласно решению суда, обязательства по погашению задолженности на суммы в 6,9 млн рублей и 330 тысяч рублей возложены на бывших руководительниц ООО УК КДМ. Также суд обязал погасить задолженность на сумму 13,6 млн. руб. экс-главу ЗАО Холдинг ГК «Свой дом».

Сегодня на рассмотрении еще пять дел в отношении бывших руководителей следующих УК: ОАО УК «Свой дом» — 130 млн рублей, ОАО ИУК «Свой дом» — 46,1 млн рублей, ООО УЖК «Весенняя» — 12,6 млн рублей, ОАО УК «Доверие» — 252 млн рублей и МУП УК «ПЖЭТ № 2 Октябрьского района» — 49,3 млн рублей.

«Руководители управляющих организаций, ТСЖ, кооперативов, часто ссылаются на то, что основной причиной возникновения долгов являются неплатежи населения, — рассказал директор Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании, входящей в группу СГК, Игорь Холодков. — Однако в рассматриваемых случаях абонентами в отношениях с ресурсоснабжающей организацией являются сами исполнители коммунальных услуг, и именно они должны оплачивать поставляемые коммунальные ресурсы. При этом хорошо известно, что в целом горожане осуществляют свои платежи регулярно и в срок».

Главной причиной неплатежеспособности юридических лиц является недобросовестная работа их руководителей. Это приводит к дальнейшему банкротству компаний и, в конечном итоге, к нарушению имущественных прав кредиторов. По закону за руководителем организации закреплена функция единоличного исполнительного органа управления, следовательно, и ответственность за последствия, к которым приведут действия и бездействие таких компаний, несут именно их руководители.

Напомним, по итогам 2017 года юристы СГК в Барнауле совместно с другими заинтересованными лицами привлекли к субсидиарной ответственности бывших директоров девяти жилищных организаций города на сумму более 120,5 млн рублей.