ДФО ничего не получит от приравнивания МРОТ к прожиточному минимуму?

Южно-Сахалинск, , 07:17 — REGNUM С 1 мая 2018 года МРОТ в Российской Федерации будет повышен до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Сенаторы Совфеда РФ полагают, что граждане России высоко оценят нововведение. На северах не поняли, что именно нужно оценить.

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Приравнивания МРОТ к прожиточному минимуму, наверняка оценят, в Рязанской области. Там у бюджетников МРОТ 7 800 рублей, а для всех остальных трудоспособных граждан — 8 500. Прожиточный минимум в среднем по России — 11 163 рубля, в Рязани он примерно на этом уровне. Таким образом, в Рязани выиграют все.

Но давайте рассмотрим, какое же улучшение ожидает в связи с нововведением жителей Дальнего Востока. Возьмём для примера Сахалин и Курилы.

Прожиточный минимум в Сахалинской области для трудоспособного населения ещё недавно, в III квартале 2017 года составлял 14,4 тыс. рублей. На IV квартал правительство региона прожиточный минимум снизило до 13,9 тыс. рублей, объяснив это тем, что цены на продукты питания в регионе снижались. Население с этим не согласилось, но речь пока не об этом.

МРОТ на настоящий момент на Сахалине распределяется следующим образом: у бюджетников 7 800 рублей. Для всех остальных работающих граждан в южных и центральных районах острова 15 150 рублей, в северных районах Сахалина — 18 757 рублей, на Курилах — 20 200 рублей.

Что мы имеем? Бюджетники выигрывают. Пусть вместо 14,4 тыс. рублей их МРОТ составит 13,9 тыс., но это все равно повышение. С остальными ситуация непонятная, поскольку МРОТ существенно превышает величину прожиточного минимума. В чем же выгода для жителей единственного островного региона России? Жители Сахалина, те, которые не бюджетники, теперь переживают: «не понизят ли им МРОТ до величины прожиточного минимума?».

«Никакой выгоды для сахалинцев — не бюджетников нет. Как и для остальных северов. Думаю, что по поводу расхождения между МРОТ и прожиточным минимумом на тех же Курилах и в других районах, приравненных к Крайнему Северу, выйдет какое-нибудь разъяснение. Хотя подобные разъяснения должны выходить до принятия законов, а не после. Но жизнь людей, которые там живут, вряд ли изменится. Для них все останется по-прежнему. МРОТ, конечно, никто не понизит, но и повышений не будет», — прокомментировал кандидат экономических наук, руководитель «Школы экономики и менеджмента» ДВФУ Максим Кривилевич.

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Еще накануне принятия закона о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму некоторые правительства регионов ДФО снизили величину прожиточного минимума. Как уже говорилось — мотивировали чиновники это тем, что в течение определенного периода цены на продукты снижались. Население, между тем, удешевления продовольствия не заметило. А снижение прожиточного минимума связывает с желанием чиновников поменьше заплатить бюджетникам — по новым МРОТ.

Как сообщало ИА REGNUM, новый закон о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму, приятый 28 февраля, коснется 3 млн человек, из которых 1,6 млн — государственные и муниципальные служащие. Согласно новому закону, показатель МРОТ будет ежегодно индексироваться и не сможет опуститься ниже прожиточного минимума.

В Минтруда РФ сообщили о выделении дополнительных 20 млрд рублей регионам для реализации закона.