Развитие ЕАЭС: отбросить первую ступень и выйти на новую орбиту

Астана, , 05:26 — REGNUM Политико-экономические союзы существуют для удобства тех стран, которые в них входят. Предполагается, что состоять в таком союзе — значит повышать свою экономическую устойчивость и политико-культурные связи. Но что происходит, если несколько стран объединены сразу несколькими формами сотрудничества, зачастую дублирующими друг друга? Тему анализирует обозреватель ИА REGNUM Марат Шибутов.

Государства постсоветского пространства вырабатывают формы сотрудничества, позволяющие им сохранять выгодные связи друг с другом, наращивать общую безопасность и находиться в культурном взаимодействии. Первой из такой форм сотрудничества стало СНГ. Но теперь, после 2010 года, мы видим, как одна за другой возникают структуры большей плотности и охвата. В 2010-м такой формой стал Таможенный союз, затем Единое экономическое пространство в 2012-м, а еще через два года — Евразийский союз.

Но и предшествующая структура продолжила свое развитие. На базе существовавших в рамках СНГ договоров была сформирована зона свободной торговли, так называемая ЗСТ СНГ. Можно ли оценить важнейшие характеристики имеющихся на данный момент структур для того, чтобы четко увидеть эффективность экономических и других связей, реализуемых государствами в рамках тех или иных союзов? Проделанный анализ позволяет утверждать, что ЗСТ СНГ исчерпала свои функции, и на ее место пришел ЕАЭС. Но старые договоры остаются в силе и могут стать тормозом на пути развития новых форм. Есть ли смысл для актуальных и потенциальных участников ЕАЭС поддерживать отжившие формы взаимодействия, не проще ли сосредоточиться там, где показана максимальная эффективность?

Читайте подробности: Зона свободной торговли СНГ: нужна ли она?

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