Якутия в долгах: стратегические компании просят у банков ещё 10 млрд рублей

Якутск, , 11:26 — REGNUM Жизнеобеспечивающие компании Якутии не перестают набирать кредиты. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта госзакупок, в феврале 2018 года активно просили занять большие суммы «Якутскэнерго», «Теплоэнергосервис», «Ленское объединённое речное пароходство» (ЛОРП), «Железные дороги Якутии», «Сахатранснефтегаз» и «Сахаэнерго». Кроме того, за займами в банки обратились «Якутский хлебокомбинат», «Якутская птицефабрика» и «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск». В общей сложности перечисленные фирмы нуждаются в кредитах на сумму почти 10 млрд рублей. Их плата за пользование деньгами банков превысит 1,5 млрд рублей.

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«Сахаэнерго» оформляет кредиты на общую сумму почти 6,8 млрд рублей. В первой открытой компанией закупке девять лотов, восемь из которых на 500 млн рублей каждый, и ещё один — на 438 млн. Рассчитаться с долгами энергокомпания обещает в мае 2020 года. За пользование банковскими средствами «Сахаэнерго» заплатит почти 800 млн рублей. Другой закупкой эта же компания просит ещё 1,8 млрд на семь лет и готова заплатить за предоставление этой суммы 1,4 млрд, из которых более 1 млрд — цена ключевой ставки «Банка России» и 378 млн рублей — максимальный размер маржи.

ПАО «Якутскэнерго» оформляет займы двумя закупками на общую сумму более 1 млрд рублей. Одним из аукционов компания предлагает предоставить ей кредит в форме овердрафт на сумму 400 млн рублей и готова заплатить за эту услугу 36 млн рублей. По остальным закупкам сумма вознаграждения банкам за предоставление кредитных ресурсов превышает 134,8 млн рублей.

АО «Теплоэнергосервис» просит занять компании почти 500 млн рублей двумя закупками, выражая готовность заплатить за пользование займом более 106 млн рублей. Деньги теплоснабжающему предприятию нужны для обеспечения финансирования финансово-хозяйственной деятельности, в том числе на закупку дизельного топлива, угля, нефти, оплату приёмо-складских услуг, за перевозку и хранение топлива, финансирование производственной деятельности предприятия, погашение текущей (в т. ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней, а также на расходы по арендным платежам и текущему ремонту, выплату заработной платы сотрудникам, отчисления с фонда оплаты труда, вознаграждения и премии. Кредиты компания готова брать не более чем под 10% годовых.

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«Ленское объединённое пароходство» намерено взять в банках 900 млн рублей максимум под 10,18% годовых. Кредитные средства компания в феврале привлекала двумя закупками. За пользование деньгами ЛОРП готово заплатить более 270 млн рублей.

«Сахатранснефтегаз» намерено занять 300 млн рублей, максимальную цену этого кредита компания оценивает в 39,6 млн рублей. Деньги пойдут на финансирование текущей деятельности, в том числе приобретение основных средств.

Также на 300 млн рублей кредитуются «Железные дороги Якутии». Компания просит занять ей деньги на три года. В документации указано, что заёмные средства пойдут на финансирование текущей деятельности, в том числена капитальные затраты. На выплату процентов по кредиту ЖДЯ потратят 80,6 млн рублей.

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Якутский хладокомбинат готов заплатить 55 млн рублей за предоставление невозобновляемой кредитной линии, лимит которой в документации почему-то не указан. «Количество товаров (объем работ, услуг) невозможно определить», — написано в условиях аукциона.

По-прежнему пытается занять деньги ОАО «Якутская птицефабрика». Компания просит открыть ей кредитную линию с лимитом выдачи 70 млн рублей и готова заплатить банкам эту услугу 9,1 млн.

Пытается занять деньги также «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск». Желательный для компании срок кредитования — год, сумма кредита 8,5 млн рублей. Комиссию за возможность пользования открытым лимитом кредитной линии компания просит установить на уровне не более 1,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года компании Якутии выражали готовность занять ещё 79 млн рублей помимо тех долгов, которые у них уже имеются. Тогда кредиты брали завод базальтовых материалов и АО «Теплоэнергосервис». Эти предприятия пополнили и без того большой список активно занимающих деньги в банках компаний республики.

Активно кредитовались жизнеобеспечивающие предприятия Якутии и в 2017 году. В списке компаний, которые брали приличные суммы в долг, — ГУП «ЖКХ», авиакомпания «Якутия», «Якутскэнерго», «Саханефтегазсбыт», «Сахатранснефтегаз», ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК), «Ленское объединённое речное пароходство», «Железные дороги Якутии», «Полярные авиалинии», «Водоканал», АО «Республиканская инвестиционная компания», ГУП «ЖКХ Якутии», Якутский хлебокомбинат. Кредитуется и министерство финансов республики: в феврале были объявлены аукционы для получения 3,6 млрд рублей займов в банках вдобавок к уже имеющемуся долгу республики, размер которого превышает 51 млрд рублей.