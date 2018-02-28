Не рассчитали: СФ принял закон об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума

Москва, , 11:01 — REGNUM Закон, предполагающий доведение размера МРОТ до величины прожиточного минимума, принял Совфед на заседании 28 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM. Реализация закона коснется 3 млн человек, из которых 1,6 млн работают в государственных и муниципальных учреждениях.

Так, МРОТ составит 100% от прожиточного минимума уже 1 мая 2018 года в РФ. Минимальная зарплата в РФ, таким образом, достигнет 11 163 рублей. Кроме того, показатель будет ежегодно индексироваться и не сможет упасть ниже прожиточного минимума.

«Все региональные бюджеты должны быть мобилизованы для реализации закона… Таким образом завершается строительство социально-экономической конструкции, при которой мы говорим, что минимальный размер оплаты труда будет зависеть от прожиточного минимума», — отметил глава профильного комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский.

В ходе дискуссии сенатор не исключил корректировки межбюджетных отношений для реализации норм.

На реализацию инициативы потребуется порядка 40 млрд рублей. Как отмечали ранее депутаты Госдумы, средства на эти цели уже найдены в федеральном и региональных бюджетах.

Со своей стороны глава Минтруда Максим Топилин рассказал сенаторам о шлифовке нормативно-правового акта, который «предусматривает дополнительное выделение 20 млрд рублей для дополнительной помощи регионам». «Стоимость данного закона составляет около 32 млрд рублей, это те средства, которые должны выделить бюджеты РФ», — сказал Топилин в ходе заседания Совфеда.

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В ходе дискуссии парламентарии также отметили сложность переговоров северных регионов с Минтрудом и Минфином — речь идет о ситуации с северными коэффициентами.

«Вопрос не решен, до конца не согласован», — отметил, в частности, член Совфеда Владимир Кравченко. В верхней палате парламента очень хотят видеть роспись выделяемых средств регионам.

Регионы должны представить запросы на средства, необходимые для реализации норм закона, — сенаторы опасаются, что «объем средств на реализацию закона вырастет», отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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