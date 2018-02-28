Газовый концерн вступает в зрелый возраст

Борис Марцинкевич, , 11:04 — REGNUM

В России — предвыборное время, пресса и социальные сети заполнены спорами, агитацией, сравнениями имен и программ претендентов. Эмоции бурлят, агитация и черный пиар набирают силу, но выборы приходят и уходят, а вечные ценности всегда с нами. И одна из этих ценностей — российская газовая империя с коротким названием «Газпром». Слово «империя» в данном случае не из-за любви к пафосу, не из-за желания высказать лесть — «под ружьем» этой энергетической компании более 460 тысяч сотрудников не только в самой России, но и на всех континентах.

25 лет со дня основания «Газпрома», четверть века государственной компании, становление и деятельность которой во многом определяли и определяют экономическую, а порой и политическую жизнь современной России. Слово, привычное для всех нас настолько, что мы не так часто вспоминаем, что в нем «сокрыто». Но вы только вдумайтесь в цифру — полмиллиона сотрудников, а ведь к деятельности концерна имеют самое прямое отношение сотни смежных, подрядных организаций едва ли не во всех отраслях экономики. Концерн, присутствующий на всех континентах планеты за исключением Австралии, при описании которого невозможно избежать употребления слова «самый». Самые большие в мире ресурсы природного газа, самая большая протяженность магистральных трубопроводов, самый большой объем подземных хранилищ, самое северное в мире нефтяное месторождение, самые мощные в мире компрессорные станции — на какую сторону деятельности «Газпрома» ни посмотришь, все у него оказывается «самое-самое».

Многочисленные дочерние компании, связанные структуры, собственные НИИ, представительства в десятках стран мира, производственные связи с тысячами предприятий как в России, так и в самых дальних уголках планеты — «Газпром» колоссален, огромен и, как ни странно, организационно выстроен достаточно логично. Конечно, в его деятельности хватает ошибок и недочетов, ему есть что реформировать, улучшать и модернизировать. Но чего точно нет — так это возможности в одной статье увидеть всю эту громадину в подробностях. При этом значение «Газпрома» для нашей экономической независимости, основанной на независимости энергетической, для нашего всестороннего развития настолько велико, что «энциклопедия «Газпрома» необходима для всех, кто имеет смелость задумываться о месте России в мире.

«Газпром» — это не только природный газ

Как и в случае с Росатомом, для понимания природы «Газпрома» необходимы знания и сугубо технологические, и экономические, и политические. Объяснить этот тезис проще всего на примере — возьмем для этого «Северный поток». Чтобы «обеспечивать трубу газом», этот газ нужно было суметь найти — это сделали геологи «Газпрома», которым приходилось и приходится использовать в своей работе новейшие научные и технологические разработки. Чтобы добыть газ из подземных кладовых или, как говорят специалисты газовой отрасли, «освоить месторождения», нужен труд тех, кто работает на месторождении, и труд тех, кто создает оборудование для этой работы. Для того, чтобы обеспечить сбыт голубого топлива в других странах, нужны усилия не только менеджеров, но уже и политиков, как требуются они и для того, чтобы «Газпром» получил право разрабатывать месторождения за пределами России. Чтобы не нанести вреда нашей природе, за каждым месторождением, за каждой трассой магистральных газопроводов нужен контроль и помощь экологов, а порой и «узких специалистов» — нити газопроводов идут по степям, лесам, морям, горам.

«Голубой поток», по которому идет газ в Турцию, для невнимательного наблюдателя — морской проект, но для того, чтобы выйти на берег моря, трасса прошла в буквальном смысле слова сквозь горные хребты. Либералы пытаются привить нам пренебрежительное отношение к добытчикам углеводородов, но в реальной жизни наше газовое хозяйство, за которым заботливо присматривает «Газпром», — это сосредоточение высочайших технологий, тот самый хай-тек, который воплощается отнюдь не только в новомодные гаджеты.

Раз уж разговор зашел о «Северном потоке», то вот еще цифры, его описывающие. Длина морской части магистрали — 1 224 км, диаметр трубы — 1 200 мм, метр с лишним. А компрессорная станция, «проталкивающая» газ по всей этой трассе и еще на 100 км в глубь территории Германии, стоит на берегу Финского залива, под Выборгом. «Портовая» — так она называется — обеспечивает 250 атмосфер давления на входе в морской участок газопровода, на выходе оно падает до 106. Аппаратура «Портовой» потребляет 366 МВт мощности, это целый комплект согласованно, в унисон работающих газоперекачивающих агрегатов. Крупнейший комплекс в мире, разработанный нашими, российскими проектировщиками — настоящее произведение инженерного искусства, полюбоваться работой «Портовой» едут специалисты со всего мира, а наши СМИ рассказывают нам про эргономические кнопки робота-пылесоса, управляемого по интернету, и о том, что выдающиеся ученые скоро научат его еще и кофе варить. Конечно, интересно и то, и другое, но не замечать отечественные достижения науки и техники, всячески превознося то, что делается «не у нас», — дурной стиль, безвкусица.

Энергетические ресурсы и энергетика

Называя «Газпром» «энергетической компанией», мы не пытаемся исказить факты. Да, основные направления деятельности компании — добыча, транспортировка, хранение и реализация газа, но на долю «Газпрома» приходится порядка 17% генерации электроэнергии России, а по производству энергии тепловой «Газпром» и вовсе крупнейшая в мире компания. Абсолютные цифры — 40 249 МВт установленной электрической и 68 028 Гкал/час установленной тепловой мощности. Контрольный пакет акций «Газпрома» по-прежнему находится в собственности государства, поэтому тот же собственник — и у генерации электроэнергии, если считать все ее производство на территории России за 100%. Арифметика простая, смотрите.

На 1 января 2017 года, по данным Министерства энергетики РФ, установленная мощность всех электростанций России составляла 244,1 ГВт. Из них на долю «Газпрома» приходится 40,3 ГВт, на долю Росатома — 29,9 ГВт, на долю «РусГидро» — 38,7 ГВт, на долю «Интер РАО» — еще 32,6 ГВт. Итого — 141,4, или 58%. Впрочем, эта статья не касается деятельности Анатолия Чубайса по реформированию РАО ЕЭС — мы бы хотели в этот раз в самых общих чертах показать, что такое «Газпром» на сегодняшний день, при этом не залезая в дебри рейтингов компаний на основании биржевых котировок. Это, безусловно, весьма интересная тема, но нас не сильно интересует, по каким причинам «Фейсбук» стоит намного больше, чем «Газпром». Нам хватает простого факта: в случае исчезновения «Фейсбука» его пользователи испытают стресс, но через пару дней найдут себе новые социальные сети, а вот в случае исчезновения «Газпрома» ближайшей зимой дадут дуба миллионы человек, если не успеют организовать великое переселение народов куда-нибудь в Африку. «Бытие определяет сознание» — кто бы как бы ни относился к Марксу, эту формулу оспорить не получится, а бытие северных стран во многом определяется работой «Газпрома» и других глобальных энергетических компаний.

Государственный подход

Рассказывая о «Газпроме», нельзя пройти мимо еще одного очевидного, но зачастую замалчиваемого факта. Его мощное поступательное развитие началось в нашем веке — ровно с того момента, как Россия восстановила государственный контроль над газовым гигантом. Либеральные мантры об «эффективности частного собственника и его превосходстве над косными, бюрократическими государственными компаниями» отскакивают от «Газпрома», как горох от стенки. Начиная с 2005 года прирост разведанных запасов природного газа стабильно превышает объем добычи — это и есть государственный подход к добыче энергетических ресурсов. Матушка природа распорядилась так, что основные наши запасы природного газа расположены на Крайнем Севере, в Сибири, на Дальнем Востоке — вот и получается, что, несмотря на смену государственного строя, капиталистическая Россия продолжает и даже ускоряет освоение нашей собственной территории.

«Сила Сибири» идет из Якутии и Иркутской области в Китай — и вдоль ее трассы появляются дороги, вдоль нее идет новейшая система связи. Политики бывших союзных республик смогли создать Евразийское экономическое сообщество, продравшись через чересполосицу законов, противоречий, амбиций — отличная политическая работа.

Но наш мир вращается вокруг энергетики, вокруг месторождений энергетических ресурсов и путей их транспортировки. Мы неоднократно повторяли, повторяем и будем повторять этот тезис, будем раз за разом приводить факты, его подтверждающие. Усилиями «Газпрома» этот тезис блистательно доказан и на примере ЕврАзЭС — наш государственный концерн взял на себя ответственность за надежную работу и развитие газовой отрасли Белоруссии, Армении и Киргизии. Политики говорили слова, писали меморандумы и соглашения, а «Газпром» в это время восстанавливал огромную часть некогда общесоюзной Единой Системы Газоснабжения — ЕСГ. Мечта о реинкарнации СССР имеет собственный материальный базис — единую систему энергетики, железных дорог, газоснабжения. Большой, неповоротливый «Газпром» — так нам его частенько пытаются представить наши СМИ, продолжает поддерживать в полном порядке и развивает то, что объединяло огромную страну, ведь газ нужен всем и каждому в наших теперь независимых странах. Советского Союза больше нет, но цела его единая энергосистема, и вместе с ней сохраняются шансы для нашего нового объединения не на словах, а на деле. Понимают ли это приверженцы либеральной идеологии? Вне всякого сомнения — именно по этим причинам идет такой поток критики в адрес «Газпрома», именно по этой причине каждая его ошибка раздувается в медийной сфере до гигантских размеров.

От министерства до ПАО

Эта статья посвящена юбилею «Газпрома» — он «появился на свет» 17 февраля 1993 года. Занимательно, что название «Газпром» старше компании — Государственный газодобывающий концерн «Газпром» в 1988—1989 годах был создан на базе союзного Министерства газовой промышленности. Люди постарше прекрасно помнят имя отца-основателя «Газпрома» — инициатором реформирования министерства стал его глава, Виктор Степанович Черномырдин. Каким он был премьер-министром, история совершенно отдельная, про его руководство правительством есть много самых разных мнений, но одно совершенно неоспоримо — он создал государственный концерн, который стал тем «якорем», который во многом обеспечил пусть мучительный, но переход России через лихие 90-е годы. Концерн оставался полностью государственным до осени 1992 года, сумев пережить развал СССР, который для «Газпрома» означал потерю трети компрессорных станций, четверти всех магистральных трубопроводов. 5 ноября 1992 года президент Борис Ельцин подписал указ о преобразовании ГГК «Газпром» в акционерное общество, 17 февраля 1993 постановлением правительства РФ было учреждено новое юридическое лицо — РАО «Газпром».

Рассказать обо всем «Газпроме» невозможно, да и нет в этом никакой необходимости — у концерна множество интереснейших проектов, технические подробности которых приятно рассматривать без спешки. Сама история 25 лет концерна заслуживает пера детективного жанра — столько в ней было невероятных событий, неожиданных поворотов сюжета. Вот, к примеру, совсем уж фантастический случай в истории «Газпрома», подобного которому не было ни в одной отрасли экономики. Из 40% акций, остававшихся после акционирования в собственности государства, 35% было передано в трастовое управление совершенно конкретному физическому лицу — Рему Ивановичу Вяхиреву. С 1994 по 1997 год у Вяхирева на руках был опцион на выкуп 30% акций «Газпрома» по номинальной стоимости — 71 млрд рублей, или 15 млн долларов США по курсу того времени, хотя рыночная стоимость этого пакета акций на тот момент составляла не менее 2,4 млрд долларов. И Вяхирев … не продал ничего.

Еще раз, медленно: имея возможность купить-продать акции с прибылью в 16 000% (шестнадцать тысяч процентов — прописью), Рем Иванович, который в то время был и председателем правления, и главой совета директоров «Газпрома», не реализовал эту возможность. В 1997 году срок договора о трастовом управлении акциями закончился, и Вяхирев вернул их государству в целости и сохранности, и это был тот же самый человек, который после отставки Виктора Черномырдина приложил немало усилий для вывода активов «Газпрома» в сторонние организации.

За минувшие 25 лет было множество эпизодов, которые стоят того, чтобы мы о них вспомнили. Реформировалась, изменялась структура концерна, происходили попытки взять его под контроль ныне покойными физическими лицами — много было всего, в том числе и того, за что руководство «Газпрома» стоит критиковать. Но в истории новой России теперь уже навсегда останется то время, когда «Газпром» в буквальном смысле вытаскивал страну из финансовых бед и проблем. «Газпром» субсидировал государственный бюджет Российской Федерации — когда собственными средствами, когда принимая на себя тяжелейшие кредитные обязательства. Поэтому, когда кто-то называет «Газпром» «национальным достоянием России» — это не пафос, это простая констатация фактов биографии и России, и ее «Газпрома».

Можно по-разному оценивать события, происходящие сейчас в концерне и вокруг него, наше же мнение мы можем высказать предельно кратко: нам очень хочется, чтобы и в дальнейшем оставалась в силе формула из фразы Владимира Путина, сказанной им в октябре 2003-го:

«Газпром делить не будем».

Дело не только в том, что концерн обеспечивает 8% общего объема ВВП страны. «Газпром» — это сотни месторождений нефти и газа в тех регионах, развитие которых требует именно государственного подхода. «Газпром» — это владелец нашей уникальной Единой системы газоснабжения, 171 тысяча километров магистральных трубопроводов и отводов, 268 компрессорных станций, 26 подземных хранилищ газа, шесть комплексов по переработке природного газа и газового конденсата. «Газпром» — это владелец газотранспортных систем Белоруссии, Армении и Киргизии. Как-то совершенно естественно звучит — самая большая в мире газотранспортная система, эти цифры на нашей планете вряд ли достижимы хоть для кого-то что сейчас, что в будущем. Раздробить все это на части в угоду либеральным идеям означало бы многократное увеличение риска феодализации России — наряду с Единой энергетической системой и Российскими железными дорогами «Газпром» связывает нашу огромную территорию в единое целое, делая это не на словах, а на деле. Сохранять «Газпром» в государственном управлении — разумно и дальновидно, другие варианты вряд ли можно считать приемлемыми.

География «Газпрома»

Оценивать направления развития «Газпрома» можно действительно по направлениям, географически. Давайте так и попробуем сделать, чтобы увидеть хотя бы общие очертания нашего газового гиганта. Как в школе учили — слева направо.

Западное направление

Это, безусловно, «Северный поток», те самые 1 244 км морского магистрального газопровода. Кратчайший маршрут, полное отсутствие транзитных рисков, 55 млрд кубометров мощности и семь лет работы без единой заминки, без перебоев. Запад — это «Ямал — Европа» через территорию второй части Союзного государства, Белоруссию, но по магистрали, находящейся в собственности «Газпрома», и это 33 млрд кубометров голубого топлива на европейский рынок. Все меньше сомнений в том, что будет проложен через Балтийское море и «Северный поток — 2» — несмотря ни на какие политические интриги, потребность в энергетических ресурсах у Европы с каждым годом все больше, а альтернативные поставщики продолжают существовать исключительно на бумаге и в горячечном воображении политиканов, тяжело больных русофобией.

Северное направление

Для «Газпрома» он действительно бескрайний. В Баренцевом море ждет своего часа Штокмановское газовое месторождение с его почти 4 млрд кубометров газа и 55 млн тонн газового конденсата. Чуть южнее, на шельфе Печорского моря с 2014 года трудится самая северная в мире морская ледостойкая платформа «Приразломная». Единственное в России арктическое шельфовое месторождение «Приразломная» осваивает «Газпром Нефть», дочернее подразделение «Газпрома». Уникальные условия, уникальная платформа — 117 000 тонн веса «железа», способного выдержать не только ветер, но и напор полярных льдов, обеспечивает бурение, добычу, хранение и отгрузку 5 млн тонн нефти уникального сорта Arctic Oil. Цифра «не внушает»? Давайте переведем тонны в привычные баррели — получим почти 40 млн баррелей ежегодно, прочие вычисления прибыли государственного концерна можно выполнить самостоятельно.

Двигаемся дальше, теперь уже по материку — к Бованенковскому месторождению на Ямале. Разведанные и предварительно оцененные запасы газа этого полуострова превышают 16 триллионов кубометров газа, уникальное Бованенковское месторождение с его 4,9 трлн кубометров — крупнейшее из имеющихся. Два газовых промысла уже освоено, 90 млрд кубометров в год мы уже получаем, идут работы на третьем, после ввода в эксплуатацию которого будет достигнут плановый объем — 115 млрд кубов в год. Один за другим ушли из Бованенково в Ухту два магистральных газопровода — уникальные, разработанные специально для этого проекта сплавы для труб, способные выдержать химическую активность газа и ямальские зимние температуры. Оборудования в поселок Бованенково нужно было везти не просто много, а очень много — и через тундру легла 500-километровая железная дорога «Обская — Бованенково». Дороге пришлось пройти через пойму реки Юрибей — и появился самый длинный в мире мост за полярным кругом. Речка небольшая — но только по сибирским меркам, длина моста 3 900 метров, почти четыре километра. Но при этом в «Газпроме» уверены, что Бованенково для Ямала — только начало, подземные кладовые позволяют развивать и развивать газодобывающую инфраструктуру полуострова.

Восточное направление

Оно у нас прочно ассоциируется с «Силой Сибири» — с газовой магистралью, три тысячи километров которой свяжут Ковыктинское газоконденсатное месторождение в Иркутской области с якутским Чаяндинским нефтегазоконденсатным месторождения и будут обеспечивать поставки газа в Китай. Но эти же месторождения станут основой для газификации Якутии и Дальнего Востока, а после ввода в строй Амурского газоперерабатывающего завода могут вывести Россию на лидерские позиции по добыче гелия. 38 млрд кубометров газа в год — таковы сейчас условия контракта, подписанного с Китаем, но тут будет одна особенность, о которой мы уже писали. В Китай придет газ, теплотворная способность которого выше, чем у газа, который «Газпром» поставляет в Европу, а Амурский ГПЗ усилит позиции Газпрома как производителя химической продукции. Но восток России не заканчивается на Амурской области, в «Газпроме» об этом прекрасно осведомлены. В 2010 году природный газ Кушкского и Нижне-Квакчинского месторождений по газопроводу «Соболево — Петропавловск-Камчатский» впервые пришел в столицу Камчатки. Но тут работа только разворачивается, впереди — геологоразведочные работы на суше и шельфе Камчатки. Геологи намекают, что результат будет — не может быть такого, чтобы газовые месторождения шельфа Сахалина оказались единственными в этом уголке Земли.

Сахалин… Для «Газпрома» он хорош тем, что шельф острова стал своеобразной площадкой, на которой отрабатывались и отрабатываются самые новые технические достижения не только российской, но и мировой науки. Проект «Сахалин-2» — это Пильтун-Астохское и Лунское месторождения нефти и газа, добытые углеводороды по транссахалинской трубопроводной системе поступают в окрестности сахалинского города Корсаков. На берегу с нуля построен новый порт, обслуживающий нефтеналивные суда и газовозы, которые забирают СПГ с первого в России завода по сжижению газа. Две производственные линии завода обеспечивают производство 9,6 млн тонн СПГ в год, сейчас идет проектирование третьей производственной линии. Проект «Сахалин-3» — это Киринское, Южно-Киринское и Мынгинское месторождения, которые стали ресурсной базой для газотранспортной системы Сахалин — Хабаровск — Владивосток общей протяженностью 1 800 км. А Киринское месторождение — первое в российской практике, где добыча ведется с помощью подводного добычного комплекса, без использования платформ и любых других надводных конструкций. Это ведь удобно — не зависеть от погодных условий и времени года, когда газ и нефть собираются в трубопроводы на глубине 90 метров и по ним поступают сразу на береговой технологический комплекс. Впрочем, про технологические новинки, используемые на шельфе Сахалина, — рассказывать и рассказывать.

Южное направление

Это не только огромная головная боль, связанная с газотранспортной системой Украины, это и «Голубой поток», несущий газ в Турцию без всяких транзитных рисков. Морской магистральный газопровод, пересекающий Черное море, но до берега моря «труба» прошла очень непростой маршрут. Впервые в истории газовой отрасли России трубы прошли сквозь тоннели под хребтами Кобыла и Безымянный общей длиной 3 260 метров, кроме того, были проведены рекультивация земель вдоль трассы строительства газопровода и целый набор мероприятий по сохранению 4 гектаров реликтового леса. На берегу Черного моря, в районе поселка Архипо-Осиповка Краснодарского края построена компрессорная станция «Береговая». В 2005 году, когда ее ввели в эксплуатацию, она была не только самой новой, но и самой мощной в России — 150 МВт, она обеспечивает давление 250 атмосфер, под которым газ проходит почти 400 км по морскому участку магистрали. По сравнению с нашими прежними компрессорными станциями «Береговая» мощнее в 3,5 раза, и опыт ее строительства оказался очень полезен при возведении «Портовой», а морской участок «Голубого потока» стал своеобразной подготовкой к потокам «Северному» и «Турецкому».

«Турецкий поток» прошел уже 50% морского участка, укладка глубоководного, до 2 км, отрезка идет со скоростью 3 км в день — не то что быстро, а стремительно. Но удивляться такому темпу не приходится — работы ведет Pioneering Spirit, крупнейшее строительное судно в мире. Проводка этого «кораблика» через проливы была крайне нетривиальной операцией, поскольку при водоизмещении 932 тыс. тонн его длина составляет 382 метра, ширина 124 метра. Pioneering Spirit ведет одновременно две нитки газопровода — несмотря на политические трения и волнения, спрос на природный газ в Европе продолжает расти.

Вот мы и «пробежались» вместе с «Газпромом» по всей России — конечно, семимильными шагами, пропуская множество интересных проектов, реализующихся и только намеченных. Конечно, у концерна есть множество проектов за пределами России — нужных и важных, имеющих четко выраженный геоэнергетический характер. Мы не стали в этой статье рассказывать и про новые технологические направления — о развитии производства газомоторного топлива и сети его заправок по всей стране, о том, как идут дела «Газпрома» в Киргизии, Белоруссии, Сербии, Армении, о новых СПГ-проектах. Отдельный пласт информации — социальные программы, поддерживаемые «Газпромом», его поддержка развития спорта, культуры и искусства, о его экологических проектах. Знакомство с нашей главной газовой компанией только начинается.