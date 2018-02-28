Чувашский министр: Сухое молоко завозится «под видом стройматериалов, клея»

Чебоксары, , 10:11 — REGNUM В Чувашии начали выяснять причины резкого снижения закупочных цен на сырое молоко. В управлении Россельхознадзора обеспокоены качеством молочной продукции, в минсельхозе республики заявляют о потоках сухого молока, «которое завозится по серым схемам, под видом стройматериалов, клея», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Управление Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области опубликовало итоги контроля за соответствием продукции требованиям технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции».

«Если взять отдельно исследования сырого молока и молочной продукции, то здесь есть повод насторожиться. Всего в 2017 году управлением было отобрано для исследования 112 проб молока и молочной продукции. Несоответствия требованиям техрегламента были установлены в 27% случаях», — говорят в ведомстве.

«Особую тревогу» вызывает использование производителями в молочной продукции немолочных жиров. В 2017 году процент несоответствия по жирно-кислотному составу от отобранных проб составил 14,54%, в то время как в 2016 году он был 12,35%.

«Проведенные исследования показали, что в Чувашию фальсифицированные молочные продукты завозятся в основном из других регионов», — отмечают в управлении Россельхознадзора.

В частности, фальсификация фитостеринами молочного жира была выявлена в следующих продуктах, произведённых на отдельных предприятиях в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Брянской, Рязанской и Ульяновской областях. В ведомстве напоминают, что производители молочной продукции обязаны указывать на упаковке наличие и концентрацию немолочных жиров в составе продукта:

«Однако недобросовестные производители, желая увеличить прибыль, скрывают состав продукта, нарушая тем самым требования техрегламента».

Напомним, во многих регионах страны зимой вместо ожидаемого роста произошёл резкий спад цен на сырое молоко как от организаций, так и от населения. В Чувашии средняя закупочная цена на сырое молоко от населения составила, по последним данным, 14 рублей за 1 литр, что ниже уровня аналогичного периода 2017 года на 35%. Власти в качестве основных причин называют увеличение объемов импорта сухого молока и сливочного масла, рост производства молока и снижение потребления населением молока и молочной продукции. В частности, по данным чувашских властей, в 2017 году в регионе рост производство масла составил 32%, сухого молока — 42,2%.

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Отметим, что данный вопрос поднимается на совещаниях в минсельхозе Чувашии. На коллегии глава республиканских аграриев Сергей Артамонов сообщил, что с этой проблемой из-за потоков контрафактного сухого молока столкнулись 45 регионов. В результате падает спрос на сырое молоко.

«Минсельхоз России хочет разобраться с потоками сухого молока, которое завозится по серым схемам, под видом стройматериалов, клея и так далее. Их Россельхознадзор контролировать не может», — цитирует ГТРК «Чувашия» министра Сергея Артамонова.

Как сообщало ИА REGNUM, минсельхоз Чувашии ранее заявляя, что на молочном рынке может быть ценовой сговор. Причину обвала закупочных цен выясняет УФАС, изучая «всю цепочку» сбыта на молочном рынке. В антимонопольной службе выясняют хозяйствующие субъекты, которые значительно снизили цены на сырое молоко, и разбираются, «произошло это в силу объективных причин, то есть снижения закупочных цен со стороны молокоперерабатывающих предприятий, или они самостоятельно приняли такое решение, или в результате картельного сговора».

Напомним, ранее Россельхознадзор принял решение о введении запрета на поставки молочной продукции из Белоруссии с 6 марта. Речь идет о поставках пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок наливом, сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых молока и сливок, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка.

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