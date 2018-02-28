Рубль может потерять позиции

Москва, , 07:03 — REGNUM Торги на Мосбирже стартовали 27 февраля со снижения курсов доллара и евро. Курс доллара упал до 55,56 руб. обновив январский минимум, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс евро снизился до 68,49 руб.

Укрепление рубля наблюдалось пять минут, после чего американская валюта подорожала и к закрытию торговой сессии преодолела отметку 56 рублей.

На фоне общего укрепления доллара США подешевели золото и нефть, чем усилили давление на российскую валюту. Потери рубля к евро оказалась в 2,5 раза меньше, чем к доллару. Это связано с ослаблением единой валюты на мировом валютном рынке.

Доллар США перешел в наступление по всем фронтам после публикации текста выступления нового главы ФРС США Дж.Пауэлла.

Он дал понять, что процесс повышения ставок будет проходить постепенно, а для предотвращения перегрева экономики могут быть приняты более активные меры. С ростом курса доллара выросла доходность десятилетних американских облигаций.

Сегодня, 28 февраля, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе. Баррель Brent стоит $66,22. По нефти жду снижения котировок до $65,75, курса рубля — до 56,70 руб.

В первой половине торгов ослабление рубля будет сдержанным, поскольку ему поддержку своими аукционами окажет Минфин РФ. Ведомство сегодня разместит два выпуска ОФЗ на общую сумму 50 млрд рублей.

После повышения кредитного рейтинга России до инвестиционного уровня агентством S&P, они должны разлететься как горячие пирожки. По паре евро/рубль ожидается повышение до 69,15 рубля.

Напомним, 26 февраля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 57 коп. (+1,02%), до 56,27 руб., курс евро — на 27 коп. (+0,40%), до 68,85 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (-10,00%), евро/рубль — 424,1 млн евро (+27,35%).

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