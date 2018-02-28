859 исков к должникам за ЖКУ направил барнаульский филиал СГК в 2017 г

Барнаул, , 06:59 — REGNUM В 2017 году группой компани «Сибирская генерирующая компания» (СГК) в г. Барнауле Алтайского края направлено в суды 859 исковых заявлений о взыскании с потребителей долгов за поставленные тепловую энергию и горячую воду. Положительное решение СГК получила по 739 иску — это 86% от общего количества поданных в течение года заявлений.

Как сообщает управление по связям с общественностью СГК, совокупная сумма исковых заявлений составила более 651,5 млн рублей, 119 иска на сумму 107,5 млн. все еще находятся на рассмотрении.

Из года в год количество исковых заявлений, которые Сибирская генерирующая компания направляет в суд, сокращается. В 2015 году количество поданных исков составило 1041, в 2016 — 933 исков. Уменьшение количества исков связано, с ростом платежной дисциплины горожан, а также с тем, что потребители все чаще стали прибегать к оплате долга на досудебной стадии.

Специалисты отмечают, что обращение в суд всегда являлось крайней мерой в работе с должниками. Предварительно проводится большая разъяснительная работа, и только в случае, если она не возымела действие, юристы компании готовят обращения в суд. Часто бывает и так, что сам факт подачи искового заявления ресурсоснабжающей организацией стимулирует неплательщиков рассчитаться с долгами.

«Надо понимать, что в большинстве случаев у нас, как у ресурсоснабжающей организации, отношения не с конкретными жителями домов, а с обслуживающими их организациями. И, соответственно, в суд мы идем с ними, — отметил директор Барнаульского филиала СТК Игорь Холодков. — С этой точки зрения помочь избежать судебных тяжб может только отлаженное взаимодействие по цепочке «поставщик — исполнитель — потребитель».