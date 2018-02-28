Поступи «Ножек Буша» больше не мешают китайские заградительные пошлины

Пекин, , 06:01 — REGNUM Министерство коммерции Китая заявило об отмене антидемпинговых пошлин и мер направленных против субсидий на бройлерных цыплят, сообщает 27 февраля агентство «Синьхуа».

Решение, вступившее в силу 27 февраля, последовало за пересмотром антидемпинговых мер, начатых в декабре 2017 года. Тогда министерство пришло к выводу о том, что необходимость в подобного рода ограничениях по данному виду товаров полностью отпала.

Впервые Китай применил ограничительные меры в 2010 году, утверждая, что курятина субсидируется правительством США с целью демпинга на китайском рынке, предоставляя свою продукцию по ценам ниже китайских рыночных.

Пошлины были продлены на пять лет в 2016 году после корректировки тарифной ставки в 2014 году.

Бройлером является курица, выведенная и выращенная с целью переработки на мясную продукцию. Обычно это происходит по достижении достаточного веса между четырьмя и семью неделями от роду.

Отметим, что «антидемпинговые войны» являются частью войны за рынки сбыта и недопущения на внутренний рынок иностранных игроков. Введение заградительных пошлин довольно часто используется США и странами Европы против китайских товаров.

Читайте также: Власти США могут ввести пошлину в 266% на китайскую сталь

Китай же отвечает взаимностью, считая при этом, что действия его партнеров противоречат нормам и правилам ВТО. Партнеры же не спешат отменять пошлины, считая, что никакого нарушения правил нет, поскольку в Китае нет, по их мнению, «правильной» рыночной экономики.

США является крупнейшим торговым партнером Китая. Товарооборот двух стран в 2017 году составил $583 млрд, увеличившись почти на 12,5% в сравнении с 2016 годом.