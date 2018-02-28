«Дизельная труба»: нефтепродукты из Белоруссии в Усть-Лугу не перетянуть

Санкт-Петербург, , 00:13 — REGNUM Белорусские нефтепродукты могут пойти в российский порт Усть-Луга через новый нефтепродуктопровод, проект его строительства обсуждается с «Транснефтью». Об этом 27 февраля сообщило Sputnik. Латвия со ссылкой на «Прайм».

По словам генерального директора АО «Усть-Луга Ойл» Константина Хамлая, «дизельную трубу» можно построить для прокачки нефтепродуктов от белорусских НПЗ, однако есть и другие потенциальные поставщики. К тому же в Усть-Луге есть свободные возможности для перевалки 6−7 миллионов тонн нефтепродуктов дополнительно.

Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов подтвердил, что тема строительства нефтепродуктопровода обсуждается, однако подчеркнул, что с белорусских НПЗ в Усть-Лугу может направляться лишь 3,5−4,5 миллиона тонн дизельного топлива в год, а этого мало для окупаемости проекта.

Как отмечает эксперт по региональному развитию Сергей Артёменко, проект нефтепродуктопровода действительно вряд ли окупится — в первую очередь из-за недостаточного объема поставок. Что касается транспортировки нефтепродуктов по железной дороге, эксперт отметил, что развернуть белорусские грузопотоки в сторону российских портов можно только при условии, что РЖД будет возить эти грузы бесплатно.

«В ту же Усть-Лугу грузы из Белоруссии пойдут только через петербургский транспортный узел, который и так перегружен, а кроме того это очень большой крюк, что экономически невыгодно для белорусов», — подчеркивает эксперт. По его словам, с помощью тарифов исправить ситуацию не удастся: «Чтобы для белорусов было выгодно везти грузы через Петербург в Усть-Лугу, РЖД должна дать практически нулевые тарифы на перевозку грузов в сторону наших портов. Тогда логично возмутятся российские грузоотправители, которым такие тарифы давать точно никто не будет».

Напомним, нефтебаза Усть-Луга является конечной точкой «Балтийской трубопроводной системы — 2», и в порту Усть-Луга производится отгрузка нефти и нефтепродуктов на экспорт. Проектная мощность перевалки нефтепродуктов в порту составляет 30 миллионов тонн. Максимальная пропускная способность — 36 миллионов тонн. В 2017 году было отгружено 32,7 миллиона тонн нефти, в 2018 году ожидается снижение объемов в связи с переориентацией экспортных потоков на восточное направление.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из самых ярких сюжетов 2017 года стала борьба России и Прибалтики за белорусские грузы."Транзитные игры» начались после того как президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России заявил о необходимости перевалки нефтепродуктов через российские порты, а не через порты Прибалтики, в частности речь шла о белорусских нефтепереработчиках.

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Основная часть белорусских грузов обрабатывается в Клайпеде. Несмотря на агрессивные политические заявления литовских чиновников (в частности в отношении БелАЭС), Белоруссия продолжает тесное сотрудничество с литовской стороной. Это, в свою очередь, оказывается весьма выгодно для Литвы. В 2017 году в литовском порту Клайпеды было перевалено 43,01 млн тонн грузов, что на 7,2% больше, чем в 2016 году и является абсолютным рекордом для порта.

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