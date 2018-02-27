Экономическая политика РФ вредит её населению сильнее санкций – эксперт

Москва, , 19:11 — REGNUM Санкции против России будут всегда, и вопрос лишь в их масштабе, откровенности, с которой их будут вводить, и пропагандистской кампании, которая будет их сопровождать, считает советник главы Росгвардии Александр Хинштейн. Об этом он заявил 27 февраля в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале».

«Есть геополитические конкурентные вещи, — констатировал Хинштейн. — Есть меняющийся мир и сильная страна, которая в силу своей территории и богатств всегда будет привлекать внимание своих соседей».

Разница, по мнению Хинштейна, лишь в том, что это давление иногда сопровождается либо агрессивной риторикой, либо дружественной. Кроме того, советник главы Росгвардии уточнил, что такие события, как появление так называемого «списка Магнитского» и развертывание ПРО в Восточной Европе, относятся к 2011 году, задолго до того, как произошло воссоединение Крыма с Россией или начался конфликт на Юго-Востоке Украины.

В свою очередь, другой участник передачи, заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, констатировал, что на уровень жизни российского населения гораздо более вредное воздействие оказывает российская экономическая политика, идеологом которой является Алексей Кудрин, чем санкции, введённые против неё западными странами.

Напомним, что, как сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, очередные антироссийские санкции будут введены в течение ближайших 30 дней. Соответствующее заявление американский чиновник сделал, выступая на пресс-конференции в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес). До этого, 16 февраля, США в лице своего спецпрокурора Роберта Мюллера официально обвинили 13 российских граждан и три российских компании во «вмешательстве» в американский электоральный процесс 2016 года.

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